Все ключевые риски развития российской экономики реализовались в 2024–2025 гг., пишет Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП) в преамбуле к обновленному прогнозу. Из-за неблагоприятных тенденций в области демографии обостряется дефицит на рынке труда, нарастает технологическое отставание от развитых стран и Китая, снижаются доходы от экспорта углеводородов и сырьевая рента, возрастает оборонная нагрузка и усиливается санкционное давление, перечисляют эксперты ИПН РАН.

В такой ситуации сбалансировать бюджет можно только ограничив его расходы, что в сочетании с высокой ключевой ставкой «предопределяет ухудшение экономической ситуации в 2026 г.», пишут эксперты ИНП.

Период «управляемого охлаждения» экономики, по их мнению, завершился. В январе–сентябре наблюдалась стагнация и к сентябрю рост замедлился до нуля в годовом выражении. Оценка помесячной динамики ВВП с исключением сезонности показывает остановку экономического роста с ноября 2024 г., пишут эксперты ИНП. Ускорение в начале IV квартала они пока считают разовым фактором, а не изменением общего тренда. Например, ускорение потребительского спроса — реакция на объявленное повышение НДС и перенос вперед части будущего потребления.

Структура экономического роста существенно сузилась. Если в 2024 г. обрабатывающая промышленность, финансовый сектор и госуправление обеспечили 60% роста ВВП, то в первом полугодии — 130%, посчитал ИНП. Значит, остальные падают. В промышленности растут только производства, в той или иной степени связанные с ВПК, пишет ИНП, при этом устойчиво снижается выпуск потребительских товаров длительного пользования и инвестиционных товаров.

Падение инвестиций вызывает особую тревогу ИНП. Во 2 квартале они с исключением сезонности снизились на 1,7% к предыдущему, в третьем — на 1,4%, и косвенные индикаторы свидетельствуют о продолжении этой тенденции. Снижается выпуск стройматериалов, металлов, машиностроительной продукции гражданского назначения, перечисляет ИНП. В жилищном строительстве спад, из-за высоких процентных ставок компании отказываются от реализации новых инвестиционных проектов.

Высокие ставки съедают основной инвестиционный ресурс — собственные средства компаний. Их прибыли за январь–сентябрь в реальном выражении сократилась на 15,6%, и отношение выплат процентов к прибыли приблизилось к 60% по экономике в целом, подсчитал ИНП, долговая нагрузка сильно увеличилась во всех видах деятельности. Кредитование экономики в реальном выражении уменьшилось в этом году на 12,8%, бюджетные инвестиции сократились на 11,1%.

В III квартале Росстат впервые с 2022 г. зафиксировал реальный спад инвестиций — на 3,1% в годовом выражении. Падение наблюдалось в двух крупнейших направлениях каптальных затрат: в инфраструктуру (-1%) и в «машины и оборудование» (-15%), отмечают аналитики Промсвязьбанка. Это указывает на прекращение роста экономического потенциала, а если тренд закрепится — на его сужение.

Минэкономразвития прогнозирует в следующем году сокращение инвестиций на 0,5%.

Кризис в инвестициях перешел в открытую форму, отмечает Дмитрий Белоусов аналитического центра ЦМАКП, он называет происходящее «инвестиционном провалом». Инвестиционная активность продолжает снижаться, в сентябре предложение инвестиционных товаров было на 10,7% меньше среднемесячного уровня 2024 г. и лишь на 6% больше антирекорда последних пяти лет, установленного во II кв. 2022 г.

Инвестиции в основной капитал будут выступать одним из ключевых факторов, сдерживающих экономический рост в 2025–2028 гг., отмечает ИНП. Его обновленный прогноз — рост ВВП всего на 0,7% в этом году, на 1,4% в следующем с ускорением до 2% в 2027 г.

Минэкономразвития прогнозирует в следующем году рост на 1,3% также с ускорением до 2,5-2,8% в 2027–2028 гг. Однако оптимизм правительства мало кто разделяет. МВФ и Всемирный банк сулят России несколько лет застоя с годовыми темпами роста около 1%. Консенсус опрошенных Центробанком аналитиков предполагает рост на 0,9% в этом году, на 1,1% в будущем и на 1,7-1,8% в следующие два года.

«В логике развития экономического кризиса спад инвестиционной активности приведет к еще большему снижению выпуска, за чем последует сокращение занятости и потребительского спроса, рост просроченной задолженности населения и бизнеса. В худшем сценарии — кризис неплатежей», — заключает ИНП.