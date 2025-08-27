Baltijas balss logotype
«Государство приближается к кризису 2008 года!» — предприниматели бьют тревогу 1 1663

Бизнес
Дата публикации: 27.08.2025
BB.LV
«Государство приближается к кризису 2008 года!» — предприниматели бьют тревогу

«У меня есть очень серьёзные подозрения, что мы как государство, не в состоянии принимать непопулярные решения, вскоре окажемся в ситуации, подобной банковскому кризису 2008–2009 годов», — заявил в передаче TV24 арбитр Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) и юрист Андрис Трейманис, пишет nra.lv.

А. Трейманис рассказал, что перед участием в передаче изучил, как банкам удалось выйти, как он сам выразился, «из этой тёмной ямы».

«Сейчас много говорят об оптимизации и цифровизации, и я сам в повседневной жизни активно использую разные цифровые инструменты — например, e-подпись, Smart-ID и так далее. Посмотрев статистику, видно, что за 10 лет количество сотрудников в банках сократилось вдвое. Это произошло благодаря внедрению цифровых решений. И здесь встаёт аналогичный вопрос о государстве — о его способности принимать непопулярные решения. Но что мы слышим сейчас, за год до выборов в Сейм? Господин Ашерaденс [министр финансов Арвилс Ашераденс] говорит, что начнём сокращать через полтора года. Ну что это такое? Это насмешка», — заявил Трейманис.

Накануне правительство, заслушав информационный доклад Министерства финансов «О базе основного бюджета и специального государственного бюджета, а также результатах пересмотра расходов на 2026, 2027, 2028 и 2029 годы», поддержало сокращение расходов на 171 миллион евро в бюджете 2026 года.

Согласно докладу Минфина, базовые расходы государственного основного бюджета на 2026 год рассчитаны в объёме 12,966 миллиарда евро, а на 2027 год — 12,758 миллиарда евро.

По сравнению с бюджетными рамками соответствующих лет, расходы увеличены на 441 миллион евро в 2026 году и на 784,2 миллиона евро в 2027 году.

В то же время расходы на 2028 год составят 12,406 миллиарда евро, а на 2029 год — 12,461 миллиарда евро, что означает рост на 431,7 миллиона евро по сравнению с рамками 2027 года и на 487 миллионов евро — по сравнению с 2028 годом.

#бюджет
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    27-го августа

    В 2008 году, был выдуманный кризис, для того, чтобы отмыть американские деньги, которые были взяты, якобы, в кредит, но так и не были использованы в размере ВВП Латвии. А сейчас пришла реальная ..опа, сейчас денег никто не даст, и ситуация будет хуже, чем в 90-е. Кстати, а куда те денюжки делись? Тогда писали, что лежат на счетах и поддерживают ликвидность Латвии, а потом про них все забыли. За эту аферу Домбровский и сидит в европарламенте.

    44
    8

