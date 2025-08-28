Baltijas balss logotype
Эксперт предложит зависимым заносить себя в список тех, кому запрещена продажа алкоголя 2 1258

Бизнес
Дата публикации: 28.08.2025
TV3
Эксперт предложит зависимым заносить себя в список тех, кому запрещена продажа алкоголя

Ограничение работы маленьких магазинов — это неверный способ снизить потребление алкоголя в обществе. Такое мнение в интервью передаче TV3 «900 секунд» выразил президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич.

Проблему потребления алкоголя, по его словам, нужно решать «по сути, а не административными методами, ограничивающими экономику».

Данусевич считает, что решение можно искать аналогично с азартными играми: «Как и в случае с азартными играми, где человек берёт на себя ответственность и может запретить себе участие, здесь тоже можно ввести порядок, позволяющий “заблокировать” себя как покупателя алкоголя в магазине. Если это хорошо работает в игорной сфере, почему бы это не применить к другим зависимостям?»

После изменений в Законе об обороте алкогольных напитков, которые ограничивают время их продажи и вводят более строгие правила для рекламы, Латвийская ассоциация торговцев совместно с Союзом самоуправлений планирует провести исследование, чтобы понять, как изменилось обеспечение продовольствием в регионах.

«Ясно, что это удар по малым торговцам, которые сокращают своё рабочее время не только на селе, но и в городах. Большинство магазинов после первого месяца такой работы будут анализировать, какие доходы принесло сокращение времени торговли алкоголем и могут ли они позволить себе работать дальше, чтобы предлагать продукты людям», — пояснил Данусевич.

Он добавил, что сокращение рабочего времени магазинов особенно негативно отразилось на тех людях, у которых ограничен доступ к продуктам питания, в частности на тех, кто работает дольше обычного и не успевает посетить магазин.

#алкоголь #торговля
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • Е
    Ехидный
    28-го августа

    надо самозапрещенцам клеймо на лбу выжигать , чтобы продавцам сразу было видно кому продавать, а кому нет !!!

    12
    2
  • A
    Anim
    28-го августа

    Один "иксперд" другого тупее...

    Может, господину иксперду зайти в любой игральный зал и посмотреть, как осуществляется проверка в Pašatteikušo registra?

    Предлаете в каждый магазинчик и на каждую кассу ставить компьютер, и требовать документы у каждого покупателя бутылки пива? А на кассах самообслуживания?

    13
    1

