Эксперт предложит зависимым заносить себя в список тех, кому запрещена продажа алкоголя

Проблему потребления алкоголя, по его словам, нужно решать «по сути, а не административными методами, ограничивающими экономику».

Данусевич считает, что решение можно искать аналогично с азартными играми: «Как и в случае с азартными играми, где человек берёт на себя ответственность и может запретить себе участие, здесь тоже можно ввести порядок, позволяющий “заблокировать” себя как покупателя алкоголя в магазине. Если это хорошо работает в игорной сфере, почему бы это не применить к другим зависимостям?»

После изменений в Законе об обороте алкогольных напитков, которые ограничивают время их продажи и вводят более строгие правила для рекламы, Латвийская ассоциация торговцев совместно с Союзом самоуправлений планирует провести исследование, чтобы понять, как изменилось обеспечение продовольствием в регионах.

«Ясно, что это удар по малым торговцам, которые сокращают своё рабочее время не только на селе, но и в городах. Большинство магазинов после первого месяца такой работы будут анализировать, какие доходы принесло сокращение времени торговли алкоголем и могут ли они позволить себе работать дальше, чтобы предлагать продукты людям», — пояснил Данусевич.

Он добавил, что сокращение рабочего времени магазинов особенно негативно отразилось на тех людях, у которых ограничен доступ к продуктам питания, в частности на тех, кто работает дольше обычного и не успевает посетить магазин.