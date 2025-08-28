Baltijas balss logotype
По 12-15 миллионов за штуку: власти Латвии купят три поезда, которые помчатся по рельсам Rail Baltica

Бизнес
Дата публикации: 28.08.2025
BB.LV
По 12-15 миллионов за штуку: власти Латвии купят три поезда, которые помчатся по рельсам Rail Baltica

Латвия рассматривает возможность приобретения трёх пассажирских поездов, которые будут обеспечивать перевозки по железной дороге Rail Baltica", сообщил министр сообщения Атис Швинка на ЛТВ.

Министерство климата Эстонии на этой неделе объявило, что готовится приобрести до пяти новых пассажирских поездов, которые в основном будут использоваться для внутренних перевозок по Rail Baltica.

Отвечая на вопрос о планах Латвии по закупке поездов для этой линии, Швинка пояснил, что Латвию в этом процессе представляет АО Pasažieru vilciens, которое участвует в совместной закупке вместе с эстонской стороной.

"Если мы захотим, мы сможем воспользоваться этой возможностью. Если будет другой взгляд, то подход довольно гибкий. Мы участвуем вместе с Эстонией в этом тендере на таких условиях," — несколько туманно заявил Швинка.

Речь пока идёт о закупке трёх поездов, однако конкретные суммы от латвийской стороны министр не прокомментировал, лишь напомнил, что Латвия и Эстония совместно участвуют в закупке и "суммы будут одинаковыми".

Министерство климата Эстонии делать тайны из цены поезда не стало и сообщило, что общая стоимость пяти поездов оценивается в 60–75 миллионов евро без НДС. Кроме самих поездов будут закуплены необходимые устройства для обслуживания в депо.

То есть один поезд стоит 12-15 млн евро, а, соответственно, три обойдутся Латвии в 36-46 млн евро.

Каждый новый поезд должен вмещать до 200 пассажиров и развивать скорость до 200 километров в час. В поездах предусмотрены VIP-зона, туалеты, доступ к интернету, удобные сиденья, места для велосипедов, а также возможность воспользоваться услугами питания.

Первый новый пассажирский поезд Эстония надеется получить во второй половине 2029 года, обеспечив достаточное время для тестирования и получения необходимых сертификатов до запуска регулярных перевозок. Планируется, что все поезда поступят в Эстонию до конца июня 2030 года.

#rail baltica
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

  • п
    прохожий
    30-го августа

    Как говорится : ,, Правительство , пошло в разнос ,,.

  • MF
    Mr.FGJCNJK
    29-го августа

    А что таки Шкода - вагонка? Я уже не удивляюсь изобретательности латышей способам воровства бюджетных средств. Даже почти 800 лет немецкого владычества, не смогли отучить их от этой изобретательности.

  • Д
    Дед
    29-го августа

    Rail Baltica, еще нет, а паровозики покупают. Денюжки попилить захотелось.Нормальный ход.

  • SK
    Soglasen Klassnij
    29-го августа

    Сначала поезда надо купить, а в будущем, может быть, надо построить дорогу.😁🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    29-го августа

    "Алекс"! Да все уже давно поняли что это ты сам пишешь статейки, потом сам же их комментируешь. Мои послания ни к тебе, это бессмысленно. Остаётся все же надежда в наличии более высокообразованных личностей. Хотя...

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    29-го августа

    "Алекс"! Да все уже давно поняли что это ты сам пишешь статейки, потом сам же их коментируешь. Мои послание

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    28-го августа

    Три? А почему не десять?! ВВ! Вы полные дебилы. А знаете почему? Догадаетесь сами? ..."RailBaltic" однопутная железная дорога. Дальше объяснять тоже надо или вы и после этого не в состоянии...

  • А
    Алекс
    Алексей Зиновьев
    29-го августа

    Я бы на место вв,заварил тебя за оскорбления. Уровень твоего развития и культуры -нулевой

  • А
    Алекс
    Алексей Зиновьев
    29-го августа

    Я бы на место вв,забанил тебя за оскорбления. Уровень твоего развития и культуры -нулевой

