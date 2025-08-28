По 12-15 миллионов за штуку: власти Латвии купят три поезда, которые помчатся по рельсам Rail Baltica

Латвия рассматривает возможность приобретения трёх пассажирских поездов, которые будут обеспечивать перевозки по железной дороге Rail Baltica", сообщил министр сообщения Атис Швинка на ЛТВ.

Министерство климата Эстонии на этой неделе объявило, что готовится приобрести до пяти новых пассажирских поездов, которые в основном будут использоваться для внутренних перевозок по Rail Baltica.

Отвечая на вопрос о планах Латвии по закупке поездов для этой линии, Швинка пояснил, что Латвию в этом процессе представляет АО Pasažieru vilciens, которое участвует в совместной закупке вместе с эстонской стороной.

"Если мы захотим, мы сможем воспользоваться этой возможностью. Если будет другой взгляд, то подход довольно гибкий. Мы участвуем вместе с Эстонией в этом тендере на таких условиях," — несколько туманно заявил Швинка.

Речь пока идёт о закупке трёх поездов, однако конкретные суммы от латвийской стороны министр не прокомментировал, лишь напомнил, что Латвия и Эстония совместно участвуют в закупке и "суммы будут одинаковыми".

Министерство климата Эстонии делать тайны из цены поезда не стало и сообщило, что общая стоимость пяти поездов оценивается в 60–75 миллионов евро без НДС. Кроме самих поездов будут закуплены необходимые устройства для обслуживания в депо.

То есть один поезд стоит 12-15 млн евро, а, соответственно, три обойдутся Латвии в 36-46 млн евро.

Каждый новый поезд должен вмещать до 200 пассажиров и развивать скорость до 200 километров в час. В поездах предусмотрены VIP-зона, туалеты, доступ к интернету, удобные сиденья, места для велосипедов, а также возможность воспользоваться услугами питания.

Первый новый пассажирский поезд Эстония надеется получить во второй половине 2029 года, обеспечив достаточное время для тестирования и получения необходимых сертификатов до запуска регулярных перевозок. Планируется, что все поезда поступят в Эстонию до конца июня 2030 года.