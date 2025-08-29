Прибыль латвийских банков рухнула почти на треть

Латвийские монетарные финансовые учреждения (МФУ), главным образом банки, за семь месяцев этого года получили прибыль в размере 232,5 млн евро, что на 29,8% меньше, чем за тот же период 2024 года, свидетельствует информация, обнародованная Банком Латвии.

В частности, в июле МФУ получили прибыль в размере 32,8 млн евро.

Активы МФУ на 31 июля 2025 года составили 29,824 млрд евро, что на 5,6%, или 1,57 млрд евро, больше, чем на конец июля 2024 года, когда активы МФУ составляли 28,254 млрд евро.

В конце июля остаток по кредитам, выданным резидентам латвийскими МФУ, составил 15,083 млрд евро, что на 8,7% больше, чем годом ранее. В том числе латвийские МФУ выдали резидентам по кредитам в евро 14,996 млрд евро, что на 8,7% больше, чем годом ранее, а остаток по кредитам в иностранной валюте составил 86,8 млн евро, что на 2,4% больше.

Остаток привлеченных от резидентов вкладов на конец июля 2025 года составил 19,826 млрд евро, что на 7,6% больше, чем годом ранее. В том числе вклады в евро составили 18,515 млрд, а вклады в иностранной валюте сделаны в объеме 1,31 млрд евро. Размер вкладов в евро по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 7,4%, а размер вкладов в иностранной валюте вырос на 10,3%.

Капитал и резервы латвийских МФУ в конце июля составили 3,428 млрд евро, что на 1,6% меньше, чем в конце июля 2024 года.

В 2024 году прибыль латвийских МФУ составила 521,5 млн евро, что на 8,6% меньше, чем в 2023 году, в том числе за семь месяцев прошлого года - 331 млн евро.

МФУ - это кредитные учреждения и финансовые общества, принимающие вклады от клиентов, не являющихся МФУ, а также за свой счет предоставляющие кредиты и вкладывающие в ценные бумаги.