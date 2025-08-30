Baltijas balss logotype
Раскрыта причина, почему Tallink не курсирует из Риги и в ближайшее время не будет

Бизнес
Дата публикации: 30.08.2025
BB.LV
Раскрыта причина, почему Tallink не курсирует из Риги и в ближайшее время не будет
ФОТО: Unsplash

Министр сообщения Атис Швинка, комментируя возможное возвращение компании Tallink в Ригу, в передаче LTV "Dienas jautājums" заявил, что встретился с руководством Таллинского порта и компании Tallink. Эта встреча его огорчила, пишет nra.lv.

"Мне действительно было грустно видеть, насколько Таллинский порт, по сравнению с латвийскими портами, развился", — с сожалением отметил Швинка.

Ранее портал NRA сообщал, что появлялась надежда на восстановление паромного сообщения из Рижского порта, однако из слов министра следует, что ситуация далека от оптимистичной.

Швинка указал, что прежнее руководство Министерства сообщения приняло необратимые решения, передав территории причалов в частные руки. Поэтому возвращение Tallink именно к прежнему причалу теперь было бы крайне затруднительным.

"Tallink вёл переговоры с нынешними владельцами этой территории. Меня очень расстроило, узнав, какую плату этот частный собственник требует от Tallink. Она многократно превышает рыночные цены", — добавил министр.

В настоящее время рассматриваются возможности строительства нового пассажирского терминала. Tallink также выразил интерес к этому проекту. Однако ясно одно — следующей весной Tallink в Ригу ещё не вернётся.

#порт #паромное сообщение
Оставить комментарий

(4)
  • З
    Злой
    30-го августа

    Одни запреты, везде стукачи и сек.соты сб, нафиг кому здесь бизнес свой вести.

    8
    3
  • 30-го августа

    даже не удивлён, ни одна здравомыслящая страна не станет связываться с латвией в плане бизнесса и партнёрства. одни хапуги которые думают только о своём кармане но никак о развитии страны

    26
    2
  • З
    Злой
    30-го августа

    Катись к черту со своей лоханью!!

    3
    4
  • A
    Aleks
    30-го августа

    Эстонцы ,как и литовцы,давно поняли,что с этими,,братьями-латышами,,у которых свой гешефт на первом месте,а не интересы Риги или Латвии,каши не сварить,поэтому держат дистанцию везде.

    59
    3
Читать все комментарии

