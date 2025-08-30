Раскрыта причина, почему Tallink не курсирует из Риги и в ближайшее время не будет

Министр сообщения Атис Швинка, комментируя возможное возвращение компании Tallink в Ригу, в передаче LTV "Dienas jautājums" заявил, что встретился с руководством Таллинского порта и компании Tallink. Эта встреча его огорчила, пишет nra.lv .

"Мне действительно было грустно видеть, насколько Таллинский порт, по сравнению с латвийскими портами, развился", — с сожалением отметил Швинка.

Ранее портал NRA сообщал, что появлялась надежда на восстановление паромного сообщения из Рижского порта, однако из слов министра следует, что ситуация далека от оптимистичной.

Швинка указал, что прежнее руководство Министерства сообщения приняло необратимые решения, передав территории причалов в частные руки. Поэтому возвращение Tallink именно к прежнему причалу теперь было бы крайне затруднительным.

"Tallink вёл переговоры с нынешними владельцами этой территории. Меня очень расстроило, узнав, какую плату этот частный собственник требует от Tallink. Она многократно превышает рыночные цены", — добавил министр.

В настоящее время рассматриваются возможности строительства нового пассажирского терминала. Tallink также выразил интерес к этому проекту. Однако ясно одно — следующей весной Tallink в Ригу ещё не вернётся.