Хваленое перевооружение Запада: возрастные немцы катают снаряды на 5 футбольных полях

Бизнес
Дата публикации: 31.08.2025
BB.LV
Кажется, персонал еще до конца не вжился в роль.

Кажется, персонал еще до конца не вжился в роль.

Новое предприятие отражает стратегический разворот Германии после 2022 года.

В Унтерлюсе (Нижняя Саксония) был официально открыт крупнейший в Европе завод по производству артиллерийских боеприпасов. Новый объект немецкого концерна Rheinmetall стал символом масштабного перевооружения Германии и НАТО в ответ на российскую агрессию против Украины.

По данным Spiegel, серийное производство 155-миллиметровых снарядов на предприятии начнётся в ближайшие недели. В этом году планируется изготовить около 25 тысяч боеприпасов, а к 2027 году — уже 350 тысяч. Всего же концерн рассчитывает выйти к этому сроку на производство 1,5 миллионов снарядов в год на всех своих площадках.

Завод был построен всего за 14 месяцев и занимает территорию, сопоставимую с пятью футбольными полями. Производственные линии максимально роботизированы. По словам главы Rheinmetall Армина Паппергера, это выполнение личного поручения министра обороны ФРГ: «Писториус сказал мне: "Паппергер, докажи, что умеешь. Я хочу завод с минимумом ручного труда, максимально автоматизированный". Миссия выполнена!»

Пресса увидела финальный этап производственного цикла, когда чрезвычайно сложные роботы наносят техническую маркировку на снаряды, а поддоны с уже готовыми партиями боеприпасов ждут отправки заказчикам. Основные получатели, уточняет корреспондент RFI, — это Бундесвер и Украина.

Сам Борис Писториус заявил, что новое предприятие отражает стратегический разворот Германии после 2022 года:

«Мы должны справиться с беспрецедентным вызовом для безопасности нашей страны и всего континента».

