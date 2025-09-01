Год - не мед. Латвийские пчеловоды жалуются на сборы

Нынешний год для латвийских пчеловодов оказался неудачным - урожай мёда значительно меньше обычного. Об этом поведал председатель правления Латвийской ассоциации пчеловодов Валтерс Брусбардис.

Брусбардис подчеркивает, что сезон подходит к концу, и всё лето погодные условия были неблагоприятными для пчеловодства.

Обычно традиционные пасеки дают от 30 до 50 килограммов мёда, а у профессиональных пчеловодов урожай бывает ещё выше. В этом году показатели заметно хуже.

Особенно сложная ситуация сложилась на востоке страны: например, в Гулбене пчеловоды собрали буквально по пять-десять килограммов мёда. В Курземе ситуация несколько лучше, однако общий результат всё же ниже среднего уровня последних лет.

Брусбардис отметил, что неурожайный сезон сам по себе не приведёт к закрытию пасек: пчеловодство сохранится как хобби. Тем не менее часть пчеловодов всё же прекращает деятельность, и связано это в первую очередь с кризисом отрасли последних лет.

Несмотря на снижение урожайности, оптовые цены на мёд в этом году выросли лишь незначительно. Латвийские производители зависят от общей рыночной ситуации в Европейском союзе.

Латвийская ассоциация пчеловодов, зарегистрированная в 1994 году, объединяет более 3500 членов и представляет их интересы, содействуя развитию и устойчивости отрасли.