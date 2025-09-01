Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Год - не мед. Латвийские пчеловоды жалуются на сборы 2 808

Бизнес
Дата публикации: 01.09.2025
LETA
Год - не мед. Латвийские пчеловоды жалуются на сборы

Нынешний год для латвийских пчеловодов оказался неудачным - урожай мёда значительно меньше обычного. Об этом поведал председатель правления Латвийской ассоциации пчеловодов Валтерс Брусбардис.

Брусбардис подчеркивает, что сезон подходит к концу, и всё лето погодные условия были неблагоприятными для пчеловодства.

Обычно традиционные пасеки дают от 30 до 50 килограммов мёда, а у профессиональных пчеловодов урожай бывает ещё выше. В этом году показатели заметно хуже.

Особенно сложная ситуация сложилась на востоке страны: например, в Гулбене пчеловоды собрали буквально по пять-десять килограммов мёда. В Курземе ситуация несколько лучше, однако общий результат всё же ниже среднего уровня последних лет.

Брусбардис отметил, что неурожайный сезон сам по себе не приведёт к закрытию пасек: пчеловодство сохранится как хобби. Тем не менее часть пчеловодов всё же прекращает деятельность, и связано это в первую очередь с кризисом отрасли последних лет.

Несмотря на снижение урожайности, оптовые цены на мёд в этом году выросли лишь незначительно. Латвийские производители зависят от общей рыночной ситуации в Европейском союзе.

Латвийская ассоциация пчеловодов, зарегистрированная в 1994 году, объединяет более 3500 членов и представляет их интересы, содействуя развитию и устойчивости отрасли.

Читайте нас также:
#пчеловодство #мед
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • З
    Злой
    1-го сентября

    Югловский плакат,.....местные люди.

    0
    2
  • З
    Злой
    1-го сентября

    По поводу юнловской Подковы' сегодня изучил плакат для общественного обсуждения, там всё сделано для того чтобы основная масса жителей не смогла выразить своё мнение- настрой на teams , пожилые естные люди не смогут никак проголосовать против, вот в такое время живём- рэкет, но по- современному.

    1
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Каждый пятый житель Латвии ежедневно переживает из-за денег — исследование
Каждый пятый житель Латвии ежедневно переживает из-за денег — исследование
Lufthansa до 2030 года сократит 4000 рабочих мест
Lufthansa до 2030 года сократит 4000 рабочих мест
«Если снизить цену на продукт, это ещё не значит, что его будут покупать…» — эксперт
«Если снизить цену на продукт, это ещё не значит, что его будут покупать…» — эксперт
Высшее руководство госпредприятий Латвии выписало себе зарплат на 24 млн евро
Высшее руководство госпредприятий Латвии выписало себе зарплат на 24 млн евро
Когда президент говорит - значит, так оно и есть. Иконка видео
Трамп своим наездом на тайленол вызвал сотрясение биг-фармы 364
Большегрузы спешат в Старый Свет с товаром из Поднебесной. Иконка видео
Китай запустил Ледовый Шелковый путь по Арктике 418
Бернара явно задушила жаба. Иконка видео
Владелец 133,5 миллиардов евро отказывается отдать Франции 2 процента 624
Офисному планктону хороших новостей не светит. Иконка видео
Госдума РФ пообещала 4 рабочих дня с сохранением зарплаты, но тут же врезала заднего 250

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 21
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 24
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 28
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
В мире
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 52
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Люблю!
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 64
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Политика
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге 57
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 21
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 24
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 28

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео