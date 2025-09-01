Участник схемы рейдерского захвата Daugavpils dzirnavnieks дал показания

Ещё десять лет назад предприятие «Daugavpils dzirnavnieks» было крупным и значимым игроком на рынке. Его банкротство и борьба за производственные мощности стали одним из самых громких скандалов в сфере рейдерских захватов через процедуры неплатёжеспособности. Как ранее сообщала передача «Nekā personīga» ( ТВ3 ), были подозрения, что один из кредиторов специально сорвал аукцион, чтобы получить имущество по заниженной цене.

Схема была очевидной, среди пострадавших оказался и Служба государственных доходов (СГД). Несмотря на это, полиция прекратила уголовное дело. Теперь один из участников схемы сам начал рассказывать о произошедшем, утверждая, что его «кинули» бывшие партнёры. Однако его показания до сих пор не вызвали серьёзного интереса у правоохранителей.

К началу финансового кризиса 2000-х у производителя кормов «Daugavpils dzirnavnieks» начали скапливаться долги. В 2014 году они достигли 4,5 миллиона евро, и было объявлено о неплатёжеспособности компании. Крупнейшим кредитором был СГД — почти два миллиона евро.

Сам производственный комплекс был оценён в 1,9 миллиона евро. Возможности вернуть из бюджета налоговую задолженность практически не было, так как у других кредиторов было преимущество. Первым в списке значился производитель кормов «Tukuma straume».

Один из активов предприятия — крупнейшее рыбное хозяйство Латвии «Nagļi» — был продан по заниженной цене незадолго до объявления неплатёжеспособности. Тогда же «Nekā personīga» сообщала, что в этом сомнительном деле новыми владельцами прудов стали родственница совладельца «Tukuma straume» Алдона Шлука и Гинт Лаздиньш, впоследствии осуждённый за махинации с землями у пожилых людей.

На аукционе выяснилось, что производственный комплекс стоит гораздо больше начальной цены. Крупные агропредприятия «Latraps» и «Baltic Agro» предлагали более трёх миллионов евро. Два других претендента подняли цену выше пяти миллионов.

«Я тоже была удивлена. В какой-то момент я подумала, имею ли я право остановить торги, но не нашла в законе нормы, которая это позволяла бы. Я ему сказала по-русски: “Вы сами себя пересбиваете”. А он смотрит и продолжает повышать”, рассказывала в 2017 году администратор неплатёжеспособности АО «Daugavpils dzirnavnieks» Вия Ритенберга.

Победителем стала компания «Lat Export Holdings», принадлежащая Сергею Воеводе, не имевшая отношения к переработке зерна. Второе место заняло рыбное хозяйство «Nagļi», интересы которого представлял Лаздиньш. Однако Воевода не внёс оговоренную сумму, и право покупки перешло к Лаздиньшу, который также отказался от сделки. Администратор решила не проводить повторный аукцион и продала предприятие «Tukuma straume» по стартовой цене. Кредиторы потеряли примерно миллион евро по сравнению с тем, что были готовы заплатить реальные покупатели.

«Это классический пример того, как действует не только в сфере неплатёжеспособности, но и в изъятии имущества через аукционы. Это то, что теперь называют “рейдерством через аукционы”», - пояснила директор Управления по содействию уплате налогов СГД Санта Гаранча.

СГД трижды обжаловал итоги аукциона, но судьи не усмотрели признаков злонамеренного сговора. В 2018 году полиция закрыла дело. В том же году «Daugavpils dzirnavnieks» был ликвидирован, а «Tukuma straume» вместе с производством перешла к новым владельцам. Из почти двух миллионов долга СГД удалось вернуть около 1,3 миллиона евро.

Скандал, казалось, утих и был забыт, но в 2020 году полиция возобновила уголовное дело. Причиной стало новое заявление Сергея Воеводы — виновника срыва аукциона. Он рассказал, что решил выступить, потому что не получил обещанную оплату за участие в схеме.

«Я приехал к Витауту и показал ему документы. Сказал: “Смотри, либо ты со мной рассчитываешься, как договаривались, потому что ты разрушил мой бизнес в Латвии и опозорил моё имя, либо я прямо сегодня иду в СГД и финансовую полицию.” Он рассмеялся и сказал: “Удачи!” Ну и что вы думаете? Я так и сделал — пошёл в СГД, положил документы на стол и сказал, что мы украли у государства больше миллиона евро”, - рассказал бывший член правления ООО «Lat Export Holdings» Сергей Воевода.

Воевода заявил полиции, что его прежние показания были ложными и даны по указанию тогдашнего акционера «Tukuma straume» Витаута Теличена. По его словам, Теличен позвонил ему и предложил «тему» — якобы выгодный бизнес-проект. Необходимая для участия в аукционе гарантийная сумма — 200 000 евро — якобы была передана наличными.

План состоял в том, чтобы поднять цену на аукционе и потом не заплатить, чтобы имущество перешло «своему» кредитору, а остальные кредиторы, включая государство, остались ни с чем. За это Воеводе пообещали 25% от суммы последующей сделки.

Воевода утверждает, что в сговоре также участвовал Гинт Лаздиньш. Сам Лаздиньш отрицает свою вину, утверждая, что действовал от имени «Nagļi» и его отстранили от сделки после завершения торгов.

Сергей Воевода также указал, что работал с другими компаниями, включая «Forevers» и фирмы Теличена, предоставляя услуги по уклонению от уплаты налогов. Он утверждает, что давал соответствующие показания, но теперь является единственным, кто оказался под угрозой обвинений.

«Мы можем рассмотреть возможность повторного пересмотра решения в Генеральной прокуратуре», - уточнила старший прокурор отдела координации до судебного и судебного производства Генеральной прокуратуры Ингa Ниедре.

Несмотря на это, дело вновь было закрыто спустя несколько месяцев — ни Теличен, ни Лаздиньш вину не признали. Воевода обжаловал это решение в прокуратуре, но и там не нашли оснований для продолжения расследования. Ответственная прокурор уже вышла на пенсию.

Теперь в прокуратуре не исключают, что могут вновь обратить внимание на дело, но срок давности приближается, и времени на установление истины остаётся мало.

Воевода утверждает, что получил угрозы, о чём сообщил полиции. Его сын подвергся физическому нападению, которое семья расценивает как предупреждение. Однако и это, по словам Воеводы, правоохранители не расследовали.