Более 20 компаниям запрещено привлекать гастарбайтеров

Более чем 20 компаниям запрещено привлекать иностранных рабочих, рассказала в интервью Latvijas Radio руководитель Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Майра Розе, пишет ЛЕТА.

По её словам, на данный момент наиболее популярные страны, откуда в Латвию приезжают иностранные работники, — это Узбекистан, Беларусь и Украина. Ответственность за иностранных работников несёт работодатель, который приглашает человека в Латвию для трудоустройства. Если работодатель недостаточно выполняет это обязательство, не платит необходимые налоги, ему впредь запрещается привлекать иностранных рабочих.

В настоящее время в Латвии насчитывается более 20 таких компаний.

Розе также пояснила, что обязанность компаний, нанимающих иностранных работников, — отслеживать их перемещения, а если работодатель недоволен работой сотрудника, — проконтролировать его выезд из страны. Однако это удаётся не всегда — рабочие порой исчезают, после чего работодатели информируют УДГМ о сложившейся ситуации, а управление, в свою очередь, сообщает о решении о высылке лица Государственной пограничной охране.