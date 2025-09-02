Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ryanair в ноябре введёт два новых правила, которые затронут всех пассажиров 0 1467

Бизнес
Дата публикации: 02.09.2025
BB.LV
Ryanair в ноябре введёт два новых правила, которые затронут всех пассажиров
ФОТО: Unsplash

Начиная с ноября, всех пассажиров «Ryanair» ждут серьёзные изменения — авиакомпания планирует ввести два новых правила, касающихся процедуры посадки и провоза багажа, пишет nra.lv со ссылкой на Independent.

О нововведениях сообщил исполнительный директор «Ryanair» Майкл О’Лири.

С 3 ноября авиакомпания перестанет принимать бумажные посадочные талоны — посадка будет осуществляться только по электронным талонам на экранах смартфонов. Пассажирам придётся предъявлять электронные талоны через приложение «Ryanair». По словам компании, это почти полностью устранит необходимость регистрации в аэропорту, облегчит получение информации в случае задержек рейсов и позволит ежегодно экономить не менее 300 тонн бумаги.

«Почти у 100% пассажиров есть смартфон, поэтому мы хотим, чтобы все использовали эту технологию», — заявил О’Лири.

Он отметил, что если телефон потерян или разрядился, проблем не будет: при регистрации на рейс заранее пассажиру бесплатно выдадут бумажный посадочный талон. Сейчас повторная печать талона на сайте стоит 20 евро, но с 3 ноября услуга станет бесплатной. Исключение составят только Марокко и Албания, где бумажные посадочные талоны пока остаются обязательными.

При этом регистрация в аэропорту для тех, кто не сделает её онлайн, будет стоить 55 евро, для рейсов из Испании — 30 евро, а из Австрии — 40 евро.

Второе новшество связано с багажом: «Ryanair» ужесточает борьбу с пассажирами, которые пытаются пронести в салон слишком большие сумки. Премия сотрудникам за выявление превышения увеличивается с 1,5 до 2,5 евро за каждую единицу багажа. Ранее месячный лимит премий составлял 80 евро, теперь он отменён — по словам О’Лири, это позволит «жёстко бороться» с нарушителями.

Согласно правилам, пассажир может взять с собой в салон небольшую ручную кладь размером до 40×20×25 см. С сентября в связи с изменением правил ЕС размеры увеличены до 40×30×20 см. При этом вес не должен превышать 10 кг. За несоблюдение параметров придётся доплатить 75 евро.

По данным компании, ежегодно около 200 000 пассажиров «Ryanair» вынуждены платить за дополнительный багаж.

«Мы — самая дешёвая авиакомпания Европы, и это наши правила. 99,9% из 200 миллионов наших пассажиров соблюдают их без проблем. Не думаю, что у кого-то должны возникнуть трудности», — заявил О’Лири.

Однако реакция в соцсетях оказалась крайне негативной. Многие пользователи назвали новые правила токсичными и обвинили авиакомпанию в неуважении к клиентам.

Некоторые пассажиры выразили опасения, что сотрудники «Ryanair» теперь будут штрафовать за якобы несоответствующую багажу сумку даже без доказательств — лишь ради премии.

Как избежать неприятностей?

— заранее проверьте размеры багажа на сайте авиакомпании; — берите только самое необходимое, чтобы не превышать лимит; — если вещей больше, выгоднее доплатить за тариф с дополнительным багажом; — при проверке на посадке сохраняйте спокойствие: сотрудники лишь выполняют правила авиакомпании.

Читайте нас также:
#ryanair #авиа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
1
7
1
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Каждый пятый житель Латвии ежедневно переживает из-за денег — исследование
Каждый пятый житель Латвии ежедневно переживает из-за денег — исследование
Lufthansa до 2030 года сократит 4000 рабочих мест
Lufthansa до 2030 года сократит 4000 рабочих мест
«Если снизить цену на продукт, это ещё не значит, что его будут покупать…» — эксперт
«Если снизить цену на продукт, это ещё не значит, что его будут покупать…» — эксперт
Высшее руководство госпредприятий Латвии выписало себе зарплат на 24 млн евро
Высшее руководство госпредприятий Латвии выписало себе зарплат на 24 млн евро
Когда президент говорит - значит, так оно и есть. Иконка видео
Трамп своим наездом на тайленол вызвал сотрясение биг-фармы 364
Большегрузы спешат в Старый Свет с товаром из Поднебесной. Иконка видео
Китай запустил Ледовый Шелковый путь по Арктике 418
Бернара явно задушила жаба. Иконка видео
Владелец 133,5 миллиардов евро отказывается отдать Франции 2 процента 625
Офисному планктону хороших новостей не светит. Иконка видео
Госдума РФ пообещала 4 рабочих дня с сохранением зарплаты, но тут же врезала заднего 251

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 22
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 24
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 30
Могучее изделие подняло дух украинцев. Иконка видео
В мире
Украинский подводный дрон TLK-1000 угрожает Крымскому мосту и базам ЧФ 53
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Люблю!
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 66
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге
Политика
Прислушивается к советам - Силиня с Рютте на короткой ноге 58
скриншот Facebook.com
Политика
«Бедняжка, чего нос опустил!?» Грустного Кариньша на велосипеде высмеяли в соцсетях 22
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Техно
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной 24
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Люблю!
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 30

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео