Ryanair в ноябре введёт два новых правила, которые затронут всех пассажиров

Начиная с ноября, всех пассажиров «Ryanair» ждут серьёзные изменения — авиакомпания планирует ввести два новых правила, касающихся процедуры посадки и провоза багажа, пишет nra.lv со ссылкой на Independent.

О нововведениях сообщил исполнительный директор «Ryanair» Майкл О’Лири.

С 3 ноября авиакомпания перестанет принимать бумажные посадочные талоны — посадка будет осуществляться только по электронным талонам на экранах смартфонов. Пассажирам придётся предъявлять электронные талоны через приложение «Ryanair». По словам компании, это почти полностью устранит необходимость регистрации в аэропорту, облегчит получение информации в случае задержек рейсов и позволит ежегодно экономить не менее 300 тонн бумаги.

«Почти у 100% пассажиров есть смартфон, поэтому мы хотим, чтобы все использовали эту технологию», — заявил О’Лири.

Он отметил, что если телефон потерян или разрядился, проблем не будет: при регистрации на рейс заранее пассажиру бесплатно выдадут бумажный посадочный талон. Сейчас повторная печать талона на сайте стоит 20 евро, но с 3 ноября услуга станет бесплатной. Исключение составят только Марокко и Албания, где бумажные посадочные талоны пока остаются обязательными.

При этом регистрация в аэропорту для тех, кто не сделает её онлайн, будет стоить 55 евро, для рейсов из Испании — 30 евро, а из Австрии — 40 евро.

Второе новшество связано с багажом: «Ryanair» ужесточает борьбу с пассажирами, которые пытаются пронести в салон слишком большие сумки. Премия сотрудникам за выявление превышения увеличивается с 1,5 до 2,5 евро за каждую единицу багажа. Ранее месячный лимит премий составлял 80 евро, теперь он отменён — по словам О’Лири, это позволит «жёстко бороться» с нарушителями.

Согласно правилам, пассажир может взять с собой в салон небольшую ручную кладь размером до 40×20×25 см. С сентября в связи с изменением правил ЕС размеры увеличены до 40×30×20 см. При этом вес не должен превышать 10 кг. За несоблюдение параметров придётся доплатить 75 евро.

По данным компании, ежегодно около 200 000 пассажиров «Ryanair» вынуждены платить за дополнительный багаж.

«Мы — самая дешёвая авиакомпания Европы, и это наши правила. 99,9% из 200 миллионов наших пассажиров соблюдают их без проблем. Не думаю, что у кого-то должны возникнуть трудности», — заявил О’Лири.

Однако реакция в соцсетях оказалась крайне негативной. Многие пользователи назвали новые правила токсичными и обвинили авиакомпанию в неуважении к клиентам.

Некоторые пассажиры выразили опасения, что сотрудники «Ryanair» теперь будут штрафовать за якобы несоответствующую багажу сумку даже без доказательств — лишь ради премии.

Как избежать неприятностей?

— заранее проверьте размеры багажа на сайте авиакомпании; — берите только самое необходимое, чтобы не превышать лимит; — если вещей больше, выгоднее доплатить за тариф с дополнительным багажом; — при проверке на посадке сохраняйте спокойствие: сотрудники лишь выполняют правила авиакомпании.