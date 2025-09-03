Baltijas balss logotype
AliExpress, Shein, Temu и 220.lv: выявлены массовые нарушения безопасности 1 1494

Бизнес
Дата публикации: 03.09.2025
LETA
AliExpress, Shein, Temu и 220.lv: выявлены массовые нарушения безопасности
ФОТО: Unsplash

Проведя анализ предложения популярных зарубежных платформ онлайн-торговли - "AliExpress", "Temu", "Shein", а также местного "220.lv", Центр по защите прав потребителей (ЦЗПП) констатировал, что 75% проверенных им товаров (в общей сложности 84 - игрушки, детские товары, электрооборудование, средства индивидуальной защиты, умные товары/радиооборудование, бижутерия) не соответствуют требованиям, а 43% товаров признаны небезопасными, пишет Latvijas Avīze.

Несоответствие электрооборудования и радиооборудования констатировано в 100% случаев, из них 39% товаров оказались небезопасны. При проверке бижутерии в составе 60% товаров обнаружен кадмий, который негативно влияет на здоровье человека, особенно на центральную нервную систему. При этом ни один товар не был обеспечен инструкцией по применению на государственном языке.

Такие неутешительные факты обнаружены в ходе проекта по контролю, который ЦЗПП реализует в сотрудничестве с Еврокомиссией с целью убедиться, что потребители получают достоверную, понятную информацию и что товары являются безопасными и соответствуют требованиям Европейского союза (ЕС).

Больше всего административных нарушений в связи с предложениями товаров (при указании информации в электронной среде) выявлено на платформах "Shein" и "220.lv", а при проверке конкретных товаров выяснилось, что из всех четырех проверенных платформ больше всего несоответствий и нарушений безопасности было на сайте "AliExpress".

"На платформе "Shein" 56% товаров были небезопасными, а 79% несоответствующими, на "Temu" - 29% небезопасными и 67% несоответствующими, на "AliExpress" - 46% небезопасными и 92% несоответствующими, а на "220.lv" - 36% небезопасными и 55% несоответствующими", - рассказала представитель ЦЗПП Эва Эглите.

Проверены были и игрушки - плюшевые зверюшки, пластмассовые куклы, мячи, пластилин и др., а также бижутерия - кольца, браслеты, цепочки и серьги; детские товары - бутылочки, пустышки и их держатели, радиооборудование и умное оборудование - камеры видеонаблюдения, светодиодные гирлянды, беспроводные наушники, зарядные устройства, микрофон, MP3 плееры/зарядные устройства; электрооборудование - USB и другие виды зарядных устройств; домашнее оборудование - воздушные обогреватели, тостеры, водонагреватели - спирали, удлинители, спирали, преобразователи, а также индивидуальные средства защиты - перчатки и маски.

Эглите рассказала, что на платформе "220.lv" из общего числа обнаруженного небезопасного оборудования 17% составило небезопасное радиооборудование и 14% - небезопасное электрооборудование.

(1)
  • A
    Aleksandr
    3-го сентября

    Зато сами производим таких товаров ровно 0!

    9
    2

Видео