Доктрина Минфина: Латвия втихаря торгует с РФ и получает деньги ЕС на подготовку к войне с ней

Если до 2023 года экономика ЛР была "лучше, чем прогнозировалось" и выходила и из Covid-19, и из созданных военными действиями в Восточной Европе проблем, то в прошлом году ВВП сократился на 0,4%, а инвестиции в Латвии упали на 6,7%.

«Напряженная геополитическая ситуация, высокая неопределенность и неуверенность в будущем задерживали прирост внутреннего потребления», – жалуются госфинансисты.

Вспомнили про Россию

Но не одной только войной в Украине можно все объяснить. Есть такой факт: народное хозяйство Латвии не работает на самообеспечение, но является, в значительной мере, звеном в цепочках поставок ЕС. Помните, как перед отказом от лата нас прельщали золотыми перспективами присоединения к единой чудо-валюте? И вот что получилось: «Медленное развитие в большой мере определяли низкие темпы прироста в развитых государствах, в первую очередь в еврозоне, где экономика в прошлом году увеличилась только на 0,9%», – констатировало Министерство финансов.

«На ситуацию существенно повлиял спад в крупнейшей экономике Германии, который столкнулся с падением объемов производства в промышленности и слабым экспортным спросом».

Международный валютный фонд прогнозирует: в евро-зоне рост ВВП в 2025 году составит все те же ничтожные 0,9%. К счастью для Латвии среди ее крупнейших торговых партнеров есть и государства с собственной валютой – Швеция, Соединенное Королевство, Дания, Польша и... Россия! Да, именно ее Минфин упомянул в совершенно нейтральном перечне внешнеторговых партнеров, чей совокупный рост ВВП достигнет 1,7%, и это позволит и Латвии поднять свои доходы.

Между прочим, согласно данным Министерства экономики, удельный вес РФ в экспорте товаров из нашей республики, в прошлом году составлял 5,5%, что соответствует показателям Швеции и Великобритании, и превосходит уровень партнерства с такими союзными странами, как Польша, Дания, Нидерланды и Финляндия. При этом российский ВВП в прошлом году показал наивысшую динамику среди партнеров Латвии — 4,3%. Хотя на этот и следующий год МВФ предначертал резкое снижение роста российской экономики — соответственно, до 0,9 и 1 процента. Однако, для сравнения надо взять и ФРГ — 0 и 1,1%.

Увеличится частное потребление

Не был бы Арвилс Ашераденс действующим политиком «Нового Единства», если бы не дал светлую перспективу буквально на следующий год — ведь у нас близятся выборы в Сейм.

«Вместе с продолжающимся сильным ростом зарплат есть все предпосылки к более стремительному росту частного потребления, который после спада на 1,1% в первом квартале в последующие кварталы может возобновить рост. В 2025 году в целом увеличится на 0,2%, а в 2026 году вырастет на 1,9%.

В то же время более стремительный рост частного потребления пока ограничен высокой неопределенностью и неясностью относительно будущего, которое наряду с геополитической ситуацией еще дополнительно затрагивают дискуссии по торговым тарифам и колебания финансовых рынков.

После спада в прошлом году стремительное развитие в этом году ожидается в реализации инвестиционных проектов и инвестиции в сопоставимые цены в этом году могут вырасти на 3,7%, ускорившись в следующем году до 4,5%. Определяющую роль в общем росте инвестиций в этом году будут играть публичные инвестиции и более стремительная реализация проектов фондов Евросоюза, тогда как частные инвестиции сохранятся на уровне прошлого года».

Короче, заграница нам поможет.

Ну а что же это в деньгах?

Если в 2024 году среднемесячная брутто-зарплата составляла 1685 евро в месяц, то в текущем году латвийскому труженику, по прогнозам Министерства финансов, до вычета налогов, будет начислено 1811 евро. Дальнейшие годы обещают еще более впечатляющий рост:

в 2026 году — 1920 евро,

в 2027 — 2026 евро,

в 2029 — 2127 евро,

в 2029 — 2233 евро.

Разумеется, мы не знаем, какими будут налоги спустя 4 года и предположить, сколько останется денег в кармане, можно только умозрительно. Впрочем, если воспользоваться имеющимися калькуляторами «брутто-нетто», то, в отсутствие иждивенцев, получим для 2029 года сумму в 1671,84 EUR к выплате.

Опять-таки: есть зарплаты, а есть цены. Уже сейчас стоимость продуктов в латвийских магазинах нагнала цены в Бельгии и Франции. А так как уровень зарплат у нас все еще существенно ниже, чем в «Старой Европе», то и уровень жизни, соответственно, отстает.

Оптимистически выглядит и предсказание Минфина по части безработицы: мотивированные «высокими» окладами латвийцы рванутся в производство и сферу услуг, и к 2029 году доля ищущих работу сократится с нынешних 6,9 - до 5,4 процентов.

Заработаем на военных заказах?

По мнению Минфина, существенную помощь экономическому росту Латвии может оказать новый инструмент займов SAFE (по-английски - «безопасный»), на который планируется выделить чудовищные 150 000 000 000 евро.

«Указанный инструмент является основным механизмом стимулирования совместных закупок оборонных изделий странами ЕС для проведения перевооружения Европы и содействия срочным и объемным публичным инвестициям в поддержку оборонной индустрии, столкнувшись с растущей российской угрозой».

То есть, такой план: продолжим втихаря торговать с Россией, на этом фоне громко готовясь к войне с нею же — и получая за это звонким евро. Ибо, из полутораста миллиардов, Латвия пропорционально точно получит существенно больше своего реального вклада в экономику ЕС ныне составляющего, увы, всего 0,2%.

Но при всем этом Минфин предупреждает: Латвия в 2026 году выйдет за 3-процентный рубеж дефицита бюджета, и в 2027 году баланс не сойдется на рекордные для нашего государства 4,1%. В 2028-2029 году, соответственно — 3,7 и 3,9% дефицита. Тем самым «будут финансироваться оборона и другие правительственные приоритеты».