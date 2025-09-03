Baltijas balss logotype
Монета в 2 евро может стоить 5000 евро. Сколько на самом деле денег у тебя в кошельке?

Бизнес
Дата публикации: 03.09.2025
BB.LV
Монета в 2 евро может стоить 5000 евро. Сколько на самом деле денег у тебя в кошельке?
ФОТО: Unsplash

Давая ребёнку 2 евро на сладости, оставляя пару монет на чай или бросая их в кофейный автомат, мы даже не задумываемся, сколько на самом деле стоит эта мелочь. Коллекционеры монет знают: обычная монета номиналом 2 евро может стоить сотни и даже тысячи, пишет tv3.lv. Возможно, в твоём кошельке незаметно оказались тысячи? Вот на что стоит обратить внимание.

Существуют три вида монет: монеты обращения, юбилейные и коллекционные, которые обычно изготавливаются из драгоценных металлов – золота, серебра и платины. Последние в кошельке не найти, но первые два типа, скорее всего, регулярно появляются и исчезают в кошельке в течение нескольких дней, и люди на это даже не обращают внимания.

С тех пор как в Латвии перешли на расчёты в евро, в нашем кошельке можно найти не только латвийские, но и монеты других стран еврозоны, в том числе и тех, где мы никогда не были. Монеты путешествуют по всему миру. И совершенно незаметно они могут принести даже пару тысяч.

Сколько сейчас стоят “аист” и “муравей”?

Если говорить о коллекционировании монет и их стоимости, каждый в Латвии вспомнит знаменитую коллекцию юбилейных латов: выпущенные с 1992 по 2013 год монеты с изображением аиста, муравья, гриба и других символов.

Почти каждый из нас в своё время собирал юбилейные латы — когда латвийскую валюту заменили на евро, все хотели собрать коллекцию однолатовых монет.

Через несколько лет наступил момент, когда всем стало казаться — стоимость юбилейных латов выросла, и пора на этом заработать. Да, сейчас за юбилейную монету в 1 лат можно получить больше, чем 1 лат. Интересно, что сумма, которую коллекционеры готовы заплатить за такие монеты, различается в зависимости от дизайна.

Самая дорогая на сегодняшний день — “аист” — монета номиналом 1 лат с изображением этой птицы сейчас стоит 25 евро. “Муравей” оценивается в 20 евро. Остальные же стоят от 3 до 5 евро.

По мнению экспертов, в ближайшем будущем стремительного роста цен на юбилейные латы ожидать не стоит — если ты хочешь избавиться от своих “аистов”, “грибов”, “трубочистов”, “баранок” и “муравьёв”, можешь смело это делать и чувствовать себя разумно заработавшим.

Монеты нередко называют выгодной инвестицией, так как их стоимость с годами может расти с невероятной скоростью. Например, 5 латов “Милда” 1932 года выпуска пять лет назад стоили 15 евро, а теперь — уже 50 евро. Когда-то это была обычная монета, с которой люди, как и мы сегодня, рассчитывались в магазинах, не догадываясь, что её стоимость однажды увеличится почти в десять раз.

b889-68b6afffe38ff.jpg

5000 евро в твоём кошельке в виде 2 евро

Но не всегда нужно ждать 100 лет, чтобы монета подорожала. Уже сейчас в обращении есть двухевровые монеты, которые для тебя просто 2 евро, но за которые коллекционеры готовы отдать сотни и тысячи.

В соцсетях недавно распространилась история о женщине, которая нашла в своём кошельке 2 евро, оказавшиеся стоящими 5000 евро. Очень возможно, что эта история правдива, а находкой стала так называемая “принцесса Монако” — выпущенная в 2007 году в Монако монета номиналом 2 евро в честь 25-й годовщины смерти принцессы Грейс.

757d-68b6adaa0d0e0.jpg

Это самая ценная из находящихся сейчас в обращении монет евро по мнению коллекционеров. За 2 евро с изображением принцессы Грейс коллекционеры готовы отдать 5000 и даже больше евро.

Если ты на своей монете евро видишь отметку, что она изготовлена в Монако, можешь хлопать в ладоши даже если на ней нет изображения принцессы Грейс. По оценкам коллекционеров, двухевровые монеты Монако особенно ценны — их рыночная стоимость начинается от нескольких сотен и доходит до нескольких тысяч. И самое лучшее — их до сих пор можно просто найти в кошельке.

Стоит обратить внимание и на монеты других городов-государств Европы. Сан-Марино, Андорра — рыночная цена их двухевровых монет колеблется от нескольких десятков до пары сотен евро. И их стоимость продолжает расти.

Эксперты, однако, напоминают: стоит остерегаться подделок — ценные монеты часто подделываются. Но даже подделки собираются коллекционерами. И что ещё удивительнее — в некоторых случаях коллекционеры готовы платить за… брак больше, чем за оригинал.

“Боже, храни Латвию” — брак за 2300 евро

Один из самых дорогих “браков” в мире был создан совсем рядом — в Литве. Иронично, но браком монету сделала надпись на латышском языке.

Речь идёт о монете 2021 года выпуска, посвящённой биосферному заповеднику Жувинтас и разнообразию природы у соседей.

5487-68b6adebe243d.jpg

По ошибке 1 процент этих монет был выпущен с неправильной гравировкой. На ребре монеты должна была быть надпись на литовском языке, означающая “Свобода, единство, благосостояние”, но на этом одном проценте “бракованных” монет появилась надпись “Dievs, svētī Latviju”.

Коллекционеры продолжают охотиться за такими экземплярами — за одну литовскую монету с надписью “Dievs, svētī Latviju” коллекционеры готовы отдать около 2300 евро. И где-то рядом эти монеты продолжают путешествовать по кошелькам. Может, одна уже попала и в твой?

(2)
  • 3-го сентября

    За 2 евро с изображением принцессы Грейс коллекционеры готовы отдать 5000 и даже больше евро.

    Хорошо бы сначала изучить тему. В монетном магазине больше года не могут продать монету 2 евро с Принцессой Грейс ,что уже уценили до 4156 евро и все равно ни кому не нужна.

    1
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    3-го сентября

    Про реальную цену доллара слышали? Так евро это инструмент доллара. Т.е. просто пшик.

    6
    3

