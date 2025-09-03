Немецкая компания Quantum Systems развернула на территории Украины секретные производственные цеха для выпуска разведывательных беспилотников Vector, сообщает Politico со ссылкой на директора по развитию бизнеса и связям с правительством Маттиаса Лехну и исполнительного директора Quantum Systems Ukraine Александра Бережного. Эти цеха, запущенные в дополнение к заводам в Германии, США и Австралии, начали работу в течение трех лет после старта поставок дронов Украине в 2022 году. Несмотря на риски, связанные с боевыми действиями, компания удвоила производство в Украине с 40 до 80 дронов в месяц, тогда как немецкие заводы выпускают 120 единиц ежемесячно.

Украина стала ключевым центром для разработки и испытаний военных беспилотников, подчеркивает Лехна: «Вся эволюция индустрии дронов происходит на Донбассе, а не в Кремниевой долине». Новый разведывательный дрон Vector с искусственным интеллектом, оснащенный акустическим датчиком WASP, позволяет обнаруживать артиллерию по звуку с большого расстояния. Бережной отметил, что дрон проходит тестирование совместно с украинским ракетно-артиллерийским командованием для улучшения дальности и точности, чтобы адаптировать его для Вооруженных сил Украины.

Основным препятствием для производства в Украине остаются продолжающиеся боевые действия. «Украина — крупнейшая страна Европы по площади, но для российских ракет это, к сожалению, маленькая цель», — отметил Бережной. Чтобы минимизировать риски, Quantum Systems распределяет производство по разным регионам Украины и поддерживает тесное сотрудничество с заводами в Германии. Это сочетание немецкой инженерной точности с украинской оперативностью, по словам Лехны, создает идеальные условия для инноваций. Компания также помогает другим западным производителям, делясь опытом работы в Украине, несмотря на бюрократические сложности.

Украинское правительство стремится сократить бюрократию, чтобы привлечь иностранных производителей, пишет издание. Введенная в 2025 году система закупок DotChain Defense позволяет поставлять дроны напрямую воинским частям, минуя централизованные процедуры. Бережной подтвердил, что упрощенные процессы, такие как регистрация компании за 10 минут и доступ к квалифицированным кадрам, делают Украину привлекательной для бизнеса. Киев рассчитывает, что успех Quantum Systems вдохновит другие компании на запуск производств в стране.