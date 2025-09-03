Владелец Jysk ушел в балтийские леса

Датская семейная компания "Lars Larsen Group", владеющая сетью магазинов товаров для дома "Jysk", объявила о планах инвестировать 500 миллионов датских крон (67 миллионов евро) в балтийские леса в течение ближайших нескольких лет, сообщает эстонская газета "Postimees".

По словам представителей компании, первые инвестиции в лесные угодья запланированы на осень 2025 года, а общий объем инвестиций составит полмиллиарда крон.

""Lars Larsen Group" решила инвестировать в лесное хозяйство и молодые леса в странах Балтии. Инвестиции будут осуществляться в сотрудничестве с [компанией] "Dalgas", которая уже много лет успешно работает в Балтии", - говорится в заявлении компании.

После того как в январе крупнейшая шведская ассоциация лесовладельцев и лесопромышленная группа "Sodra" объявила о намерении продать свои балтийские владения, возникло предположение, что "Jysk" приобретет их.

Руководитель по связям с общественностью "Lars Larsen Group" Расмус Босеруп отказался предоставить более подробную информацию, заявив "Postimees", что компания не хочет комментировать свой планируемый портфель приобретений.

"У нас нет заранее определенных целей в отношении географического распределения инвестиций в Балтии. Мы руководствуемся коммерческими соображениями", - сказал он.