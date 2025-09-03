Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Владелец Jysk ушел в балтийские леса 0 1056

Бизнес
Дата публикации: 03.09.2025
LETA
Владелец Jysk ушел в балтийские леса
ФОТО: LETA

Датская семейная компания "Lars Larsen Group", владеющая сетью магазинов товаров для дома "Jysk", объявила о планах инвестировать 500 миллионов датских крон (67 миллионов евро) в балтийские леса в течение ближайших нескольких лет, сообщает эстонская газета "Postimees".

По словам представителей компании, первые инвестиции в лесные угодья запланированы на осень 2025 года, а общий объем инвестиций составит полмиллиарда крон.

""Lars Larsen Group" решила инвестировать в лесное хозяйство и молодые леса в странах Балтии. Инвестиции будут осуществляться в сотрудничестве с [компанией] "Dalgas", которая уже много лет успешно работает в Балтии", - говорится в заявлении компании.

После того как в январе крупнейшая шведская ассоциация лесовладельцев и лесопромышленная группа "Sodra" объявила о намерении продать свои балтийские владения, возникло предположение, что "Jysk" приобретет их.

Руководитель по связям с общественностью "Lars Larsen Group" Расмус Босеруп отказался предоставить более подробную информацию, заявив "Postimees", что компания не хочет комментировать свой планируемый портфель приобретений.

"У нас нет заранее определенных целей в отношении географического распределения инвестиций в Балтии. Мы руководствуемся коммерческими соображениями", - сказал он.

Читайте нас также:
#бизнес #леса
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Каждый пятый житель Латвии ежедневно переживает из-за денег — исследование
Каждый пятый житель Латвии ежедневно переживает из-за денег — исследование
Lufthansa до 2030 года сократит 4000 рабочих мест
Lufthansa до 2030 года сократит 4000 рабочих мест
«Если снизить цену на продукт, это ещё не значит, что его будут покупать…» — эксперт
«Если снизить цену на продукт, это ещё не значит, что его будут покупать…» — эксперт
Высшее руководство госпредприятий Латвии выписало себе зарплат на 24 млн евро
Высшее руководство госпредприятий Латвии выписало себе зарплат на 24 млн евро 7 1585
Когда президент говорит - значит, так оно и есть. Иконка видео
Трамп своим наездом на тайленол вызвал сотрясение биг-фармы 381
Большегрузы спешат в Старый Свет с товаром из Поднебесной. Иконка видео
Китай запустил Ледовый Шелковый путь по Арктике 443
Бернара явно задушила жаба. Иконка видео
Владелец 133,5 миллиардов евро отказывается отдать Франции 2 процента 698

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 5
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 45
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 36
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 42
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Политика
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше? 31
Врач назвала вредные при простуде продукты
Lifenews
Врач назвала вредные при простуде продукты 65
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 5
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 45
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 36

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео