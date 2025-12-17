Во вторник немецкий автоконцерн Volkswagen впервые в истории компании остановил производство на одном из своих заводов в Германии, поскольку автопроизводитель вынужден сокращать расходы, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Во вторник с конвейера завода в Дрездене сошёл красный электромобиль ID.3 GTX, ставший последним автомобилем, выпущенным на этом предприятии.

Таким образом, дрезденский завод стал первым в 88-летней истории Volkswagen, где полностью прекращено производство.

Завод начал работу в 2001 году, и до 2016 года на нём производился люксовый седан Phaeton. В 2017 году началось производство модели e-Golf, и завод стал первой площадкой Volkswagen, полностью перешедшей на выпуск электромобилей. С 2021 года здесь производилась исключительно модель ID.3.

За все годы на дрезденском заводе было выпущено более 165 500 автомобилей.

В Volkswagen заявили, что площадка будет преобразована в центр исследований и разработок, сосредоточенный на микросхемах, искусственном интеллекте и робототехнике. Со временем примерно половину бывших производственных помещений займёт Дрезденский технический университет.