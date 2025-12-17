Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Volkswagen» впервые в истории прекращает производство на заводе в Германии 1 1600

Бизнес
Дата публикации: 17.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Volkswagen» впервые в истории прекращает производство на заводе в Германии

Во вторник немецкий автоконцерн Volkswagen впервые в истории компании остановил производство на одном из своих заводов в Германии, поскольку автопроизводитель вынужден сокращать расходы, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Во вторник с конвейера завода в Дрездене сошёл красный электромобиль ID.3 GTX, ставший последним автомобилем, выпущенным на этом предприятии.

Таким образом, дрезденский завод стал первым в 88-летней истории Volkswagen, где полностью прекращено производство.

Завод начал работу в 2001 году, и до 2016 года на нём производился люксовый седан Phaeton. В 2017 году началось производство модели e-Golf, и завод стал первой площадкой Volkswagen, полностью перешедшей на выпуск электромобилей. С 2021 года здесь производилась исключительно модель ID.3.

За все годы на дрезденском заводе было выпущено более 165 500 автомобилей.

В Volkswagen заявили, что площадка будет преобразована в центр исследований и разработок, сосредоточенный на микросхемах, искусственном интеллекте и робототехнике. Со временем примерно половину бывших производственных помещений займёт Дрезденский технический университет.

×
Читайте нас также:
#производство #автомобили #исследования #volkswagen #электромобили #Германия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
5
2
2
0
1
1

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: OpernTurm во Франкфурте.
Изображение к статье: Комиссия по ценным бумагам и биржам США.
Изображение к статье: Samsung грозит крупнейшая забастовка: 48 тысяч сотрудников готовы остановить работу
Изображение к статье: Девушка за компьютером на производстве

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео