Деньги нужны, чтобы расселить землян на других планетах к 2060-м годам.

Компания SpaceX готовится к выходу на биржу в 2026 году и уже сейчас проводит крупное вторичное размещение акций среди инсайдеров. Оценка компании составляет примерно 800 миллиардов долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

В служебной записке акционерам SpaceX указала, что потенциальное IPO необходимо для финансирования "невероятно высокой частоты полетов" перспективной ракеты Starship, создания центров обработки данных для искусственного интеллекта в космосе и развития лунной базы. Новая цена акции, 421 доллар, почти вдвое превышает уровень июля, когда бумаги оценивались в 212 долларов, а капитализация компании составляла около 400 миллиардов долларов.

Таким образом, SpaceX превзошла прежний рекорд частной компании OpenAI, оцененной в октябре в 500 миллиардов долларов, и вновь стала самой дорогой частной компанией в мире. По данным Bloomberg, в случае выхода на биржу SpaceX может попытаться привлечь значительно более 30 миллиардов долларов, что сделает сделку крупнейшим IPO в истории.

При этом финансовый директор SpaceX Брет Джонсен подчеркнул, что сроки и параметры IPO остаются неопределенными и компания может в итоге отказаться от выхода на биржу.

SpaceX остается крупнейшим в мире производителем ракет-носителей и доминирует в отрасли благодаря Falcon 9. Компания также занимает лидирующие позиции на рынке спутникового интернета, развивая систему Starlink.