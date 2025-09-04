Дожди и цены подпортили еду: пищепром Латвии борется с непогодой и торговыми сетями

В последние месяцы пищевая промышленность в Латвии на подъеме. Об этом в частности говорят уже имеющиеся данные по выпуску продукции. Однако, будущее не сказать чтобы совсем уж безоблачное.

Вопрос уровня цен с повестки дня так и не снят, неизвестно также как на отрасль повлияет предстоящий в стране неурожай, вызванный погодными условиями.

Все пошли в рост

Во втором квартале 2025 года латвийская пищевка выпустила продукции на 591,5 млн евро, а годом ранее – во втором квартале 2024 года – на 535,7 млн евро. Рост – 10,41%. Конечно, следует учитывать и инфляцию, которая в отношении продуктов питания по-прежнему довольно высокая, но в любом случае эксперты указывают на высокие, по сравнению с другими отраслями, темпы роста именно в секторе производства продуктов питания.

В этом году рост показывают все подотрасли сектора. Так, производство мясной продукции подросло с 135,6 млн евро во втором квартале 2024 года до 155,2 млн евро во втором квартале 2025 года. Производство рыбной продукции – с 72,5 млн до 77,4 млн, молочной продукции – с 132,5 млн евро до 147 млн евро. Очень скромный рост показала лишь переработка и консервирование фруктов и овощей. За год объемы производства выросли с 27,4 млн евро до 27,5 млн евро.

Радует также, что растет объем экспорта продукции пищевой промышленности. Во втором квартале 2024 года Латвия отправляла за рубеж 45,3% от всей произведенной в стране еды, а во втором квартале 2025 года - уже 47,4% шло на экспорт. Рост доли экспорта вырос во всех подотрослях пищевки кроме одной - переработка и консервирование фруктов и овощей. Здесь доля экспорта уменьшилась за год с 54% до 50,8%. Учитывая неблагоприятные погодные условия последних месяцев в Латвии, эти цифры не вызывают удивления.

Меморандум о ценах

Весь прошлый год производители еды и ее продавцы бодались по поводу цен: кто виноват в их быстром росте – производители или торговые сети? Пока те и другие кивали друг на друга, продукты питания подорожали в Латвии совершенно неадекватно доходам населения, что вызвало широкое недовольство в обществе.

Политики подняли на щит эту проблему, что закончилось подписанием 27 мая этого года меморандума о снижении цен на продукты питания. Документ предусматривает создание корзины дешевых продуктов, внедрение инструмента для сравнения цен, а также увеличение доли продукции местного происхождения в магазинах.

Создание корзины дешевых продуктов предполагает, что в десяти категориях товаров будет обеспечен хотя бы один продукт по самой низкой цене в категории, при этом с определенной регулярностью эти продукты будут заменяться другими из той же категории.

Инструмент для сравнения цен предполагает, что торговцы будут раз в день передавать Центральному статистическому управлению данные о самых низких ценах, которые затем будут публиковаться. Информация будет доступна как для различных инструментов сравнения цен, так и на сайте Министерства экономики.

Меморандум подписали Министерство экономики, которое будет следить за его исполнением, Министерство земледелия, Центр защиты прав потребителей и несколько предпринимательских организаций — Латвийская торгово-промышленная палата, Ассоциация торговцев продовольствием, Федерация производителей продовольствия, ряд других организаций.

Неправильный июль

С тех пор прошло уже три месяца. Каков результат? Пока не очень впечатляющий. В этом году цены на основные продукты питания по сравнению с предыдущим месяцем снижались только в мае и июне. А в июле - они снова выросли. Правда, только на 0,3%, но все же.

А как же меморандум? Что-то пока он не очень работает. В июле подорожало большинство товаров из той самой корзины низких цен. Больше всего выросли цены на картофель и фрукты, а наибольшее снижение зафиксировано для рыбы и овощей.

Настораживает и такой момент. По данным ЦСУ, за последние десять лет летом цены в Латвии снижались всегда — как на продукты в целом, так и на базовые группы товаров. Исключением стал только 2022 год, когда наблюдался длительный и резкий рост цен на продовольствие, что было связано с пандемией. Коронавирус давно рассосался, но в Латвии цены на продукты питания продолжили рост. Летом как минимум еда всегда всегда дешевеет, и это совершенно логично (появляются свежие овощи и фрукты), так что нынешний июль выглядит очень подозрительно. Данных по ценам на продукты питания за август еще нет, так что может быть меморандум еще покажет свою силу.

Хочется стабильности

Тем не менее, как считает, председатель совета Федерации пищевых предприятий Латвии Инaра Шуре, в Латвии в ближайшие месяцы цены на продукты питания будут оставаться относительно стабильными с незначительными колебаниями в зависимости от сегмента товаров. Уровень цен на продукты сохранится стабильным, если не произойдут новые потрясения на рынках энергии, сырья или логистики, чего, конечно, исключать нельзя. Существенное влияние на цены могут оказать затраты на сырье осенью, когда будет собран урожай. «Если погодные условия и условия международной торговли ухудшатся, это может вызвать отдельные подорожания, однако на данный момент выглядит так, что осенью сильного и резкого роста цен ожидать не следует», — прогнозирует Инaра Шуре.

Уровень цен на продукты зависит также от роста зарплат, сезонных колебаний, логистических расходов, а также цен на мировом рынке. «В отдельных сегментах цены стабилизировались, однако общий средний уровень цен не снизился, так как параллельно продолжают расти производственные расходы, а также сохраняются геополитические и климатические внешние риски, которые существенно влияют на стоимость продуктов для потребителей», — говорит глава федерации.

Представители ряда пищевых предприятий, однако, не столь оптимистичны относительно перспектив на предстоящую осень. Не случайно ведь до 4 ноября латвийское правительство объявило чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве. Дожди последних недель в отдельных местах залили урожай и все надежды фермеров. В ряде хозяйств сообщают, что потери могут составить до 80%.

У латвийских переработчиков вызывает большие опасения и качество будущего урожая, в частности, зерновых и картофеля.