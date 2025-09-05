Цель остановить рост долга к концу срока полномочий правительства в 2027 году остается неизменной.

Правительство Финляндии согласовало бюджет на следующий год — его дефицит составит 8,7 миллиарда евро, что станет продолжением непрерывной серии, тянущейся с 2009 года, сообщает Bloomberg.

Четырехпартийная коалиция согласовала дополнительное сокращение бюджета на 1 миллиард евро, затрагивающее такие сферы, как доступное жилье и корпоративные субсидии. Это в дополнение к сэкономленным за последние два года с момента начала работы правительства 9 миллиардам евро.

Министр финансов Риикка Пурра сообщил во вторник, что в 2026 году кабинет министров планирует потратить около 90 миллиардов евро (105 миллиардов долларов США), при этом 6 миллиардов евро дополнительных средств будут направлены на оборону.

«Нам приходится составлять бюджет на следующий год в неблагоприятных экономических условиях, поэтому нам пришлось снова пойти на сокращение расходов, хотя изначально мы считали, что основные решения по мерам жесткой экономии уже позади», — заявил Орпо журналистам.

Цель остановить рост долга к концу срока полномочий правительства в 2027 году остается неизменной, но понижение рейтинга агентством Fitch Ratings в июле показывает, что кредитно-рейтинговые компании начинают терять веру в способность кабинета премьер-министра Петтери Орпо выполнить поставленную задачу.