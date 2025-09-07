Baltijas balss logotype
Эксперт: «Газпром» тянет трубопроводы, не считаясь с нуждами рынка

Бизнес
Дата публикации: 07.09.2025
BB.LV
Под огромные инфраструктурные мощности вырубили тысячи гектаров тайги.

Под огромные инфраструктурные мощности вырубили тысячи гектаров тайги.

Соблазнить Пекин на новые контракты можно было только очень низкой ценой газа.

Руководитель «Газпрома» Алексей Миллер объявил о подписании ряда документов о сотрудничестве с китайскими и монгольскими компаниями. Главный из них — меморандум о взаимопонимании по проекту экспортного газопровода «Сила Сибири — 2». По нему в Китай через Монголию в течение 30 лет должно ежегодно поступать по 50 милллиардов кубометров российского газа. Кроме того, с китайцами достигнута договоренность о расширении уже действующей трассы «Сила Сибири» с 38 до 44 миллиардов кубометров в год и будущего дальневосточного маршрута с обещанных 10 до 12 миллиардов кубометров в год.

Это может быть настоящим прорывом в тупике о масштабах поставок российского газа в Китай, если нынешний меморандум, как подчеркнул Миллер, действительно обязывающий (что для меморандумов, в отличие от соглашений и контрактов, нехарактерно): переговоры и уговоры — в том числе на уровне руководителей России и КНР — были безуспешными. По всем показателям и прогнозам, дополнительные объемы газа — помимо уже согласованных 38 миллиардов кубометров по «Силе Сибири» и 10 млрд через Приморье — Китаю не нужны. Потребности страны на десятилетия вперед удовлетворяет добыча собственного газа, поставки из Средней Азии и Малайзии, а также импорт СПГ — в том числе с собственных проектов китайских компаний по всему миру.

Соблазнить Пекин на новые контракты с «Газпромом» можно было только очень низкой ценой газа и тем, что все расходы по строительству новой инфраструктуры возьмет на себя российская сторона. Не так давно Financial Times сообщала, что успех переговоров китайцы обусловили тем, что станут брать газ по внутрироссийским ценам. В грубом приближении это означает диапазон от 110 до 130 долларов за тысячу кубометров, хотя на европейском рынке — для сравнения — цена газа сейчас колеблется в коридоре 350−450 долларов.

"В реальности китайцы не приняли никакого участия в финансировании новой магистрали, и «Газпром» платит за всё из своей инвестиционной программы. Да и реальная цена в засекреченном окончательном контракте оказалась не той, которую объявили", - отмечает эксперт по топливу и энергетике Михаил Крутихин.

Сейчас речь тоже идет не о реальном контракте, где должны быть закреплены условия финансирования и ценовые параметры, а всего лишь о меморандуме, закрепляющем заинтересованность сторон в продолжении работы над окончательными вариантами условий проекта. По словам Миллера, коммерческие детали будут объявлены отдельно. И даже если «Газпром» не станет разглашать договоренности о цене газа, в конце концов это выяснится из регулярных отчетов китайской таможни.

Пока же «Газпром», не дожидаясь документального закрепления предварительных договоренностей, — и даже до подписания этого меморандума — приступил к реализации проекта. «Силу Сибири — 2» компания давно решила строить даже в том случае, если бы китайцы продолжили упираться и не согласились бы на пересечение границы этой трассой. Труба из Ямало-Ненецкого автономного округа, где сейчас сконцентрированы основные центры российской газодобычи, нужна «Газпрому» как работа над ошибками.

Первоначальная «Сила Сибири», которая вышла на проектную мощность годового экспорта 38 млрд кубометров в декабре 2024 года, не может обеспечить такой поток в течение 30 лет, как положено по контракту.

#газпром
Оставить комментарий

