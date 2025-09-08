Администратор неплатежеспособности получила в наследство от мамы 668 899 евро

Администратор неплатежеспособности Гундега Крейце в прошлом году получила в наследство от своей матери Риты Гайлумы 668 899 евро, а ее общий доход в прошлом году превысил один миллион евро, как свидетельствует представленная ею декларация государственного должностного лица.

Общий доход администратора в прошлом году достиг 1,046 миллиона евро. Большую часть, а именно 668 899 евро, она получила в наследство, 150 862 евро в виде дивидендов от SIA «KRŠ», а 108 595 евро в виде доходов от AS «Citadele banka».

Еще 36 000 евро она получила в виде дивидендов от SIA «ES projekts», а 5279 евро — в виде дивидендов от SIA «Zvērinātu advokātu birojs Kreics un Partneri».

За свою профессиональную деятельность в качестве адвоката Крейце заработала 2053 евро. Также она заработала 38 000 евро, продавая доли капитала SIA «Liepājas energomontāža», а еще 24 450 евро получила в дар от своего мужа Айнарса Крейца.

4562 евро дохода были задекларированы от AS «SEB atklātais pensiju fonds», а еще 9,36 евро были заработаны в виде процентов от AS «SEB banka».

Кроме того, Крейце получила 2585 евро от Государственного агентства социального страхования.

Крейце задекларировала в своей собственности четыре квартиры — одну в Риге и три в Лиепае. Также задекларированы четыре объекта недвижимости в Риге, Лиепае и Отаньке , а один участок земли в Никрацкой волости указан как совместная собственность.

Администратор владеет акциями AS «Nomas servisa grupa» на сумму 102 150 евро, а также долей в капитале SIA «KRŠ» на сумму 20 596 евро. Также ей принадлежат доли в SIA «ZD projekts» на сумму 1578 евро.

В собственности зарегистрирован автомобиль «Toyota RAV4».

Крейце накопила 75 000 евро наличными и 127 832 евро в банке.

Также в декларации она указала, что в прошлом году подарила 129 225 евро своему мужу и 19 885 евро своим двум детям.

Крейце также задекларировала задолженность в размере 173 513 евро и выданные ссуды на сумму 178 201 евро.