Администратор неплатежеспособности получила в наследство от мамы 668 899 евро 6 2894

Бизнес
Дата публикации: 08.09.2025
LETA
Администратор неплатежеспособности получила в наследство от мамы 668 899 евро

Администратор неплатежеспособности Гундега Крейце в прошлом году получила в наследство от своей матери Риты Гайлумы 668 899 евро, а ее общий доход в прошлом году превысил один миллион евро, как свидетельствует представленная ею декларация государственного должностного лица.

Общий доход администратора в прошлом году достиг 1,046 миллиона евро. Большую часть, а именно 668 899 евро, она получила в наследство, 150 862 евро в виде дивидендов от SIA «KRŠ», а 108 595 евро в виде доходов от AS «Citadele banka».

Еще 36 000 евро она получила в виде дивидендов от SIA «ES projekts», а 5279 евро — в виде дивидендов от SIA «Zvērinātu advokātu birojs Kreics un Partneri».

За свою профессиональную деятельность в качестве адвоката Крейце заработала 2053 евро. Также она заработала 38 000 евро, продавая доли капитала SIA «Liepājas energomontāža», а еще 24 450 евро получила в дар от своего мужа Айнарса Крейца.

4562 евро дохода были задекларированы от AS «SEB atklātais pensiju fonds», а еще 9,36 евро были заработаны в виде процентов от AS «SEB banka».

Кроме того, Крейце получила 2585 евро от Государственного агентства социального страхования.

Крейце задекларировала в своей собственности четыре квартиры — одну в Риге и три в Лиепае. Также задекларированы четыре объекта недвижимости в Риге, Лиепае и Отаньке , а один участок земли в Никрацкой волости указан как совместная собственность.

Администратор владеет акциями AS «Nomas servisa grupa» на сумму 102 150 евро, а также долей в капитале SIA «KRŠ» на сумму 20 596 евро. Также ей принадлежат доли в SIA «ZD projekts» на сумму 1578 евро.

В собственности зарегистрирован автомобиль «Toyota RAV4».

Крейце накопила 75 000 евро наличными и 127 832 евро в банке.

Также в декларации она указала, что в прошлом году подарила 129 225 евро своему мужу и 19 885 евро своим двум детям.

Крейце также задекларировала задолженность в размере 173 513 евро и выданные ссуды на сумму 178 201 евро.

#зарплата
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
  • S
    Steamer
    8-го сентября

    УужОс-то какой, получить от мамы 670 тЕ и остаться должником!

    48
    2
  • A
    Aleks
    8-го сентября

    Так мама спикера ГД РФ Володина,бывшая учительница,является миллионершей и не рублёвой...😀 А говорят,что учителя в России мало зарабатывают и мы ж не знаем,кем была мама Роза у этой судебной исполнительницы в СССР и в начальный период разворовывания страны

    28
    9
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    Aleks
    21-го сентября

    У меня знакомая в Питере в старших классах историю и русский припадает. У учителей в России действительно зарплата не большая,от 80 до 100.000 в зависимости от многих. Факторов, где работаешь,твой профиль и тд! Короче зарплата в России (во всяком случае в Питере) про другие города сказать не могу,у учителей, как и по Латвии в среднем, от 800 до 1000 на руки. Разница лиж в соотношении цен у нас и у них!А то что у всяких депутатов и тд, оказываются родители мамы и папы миллионерами, так это просто, они либо и были с связями и при бабле (как их чудо и получают жирные места в думе и прочих заведениях) (2) либо эти все денежки и есть их самих, только переписанно всё на родных, что бы вопросов не было, от куда у депутата особняк за 2 миллиона евро и Бентли!

    0
    0
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    8-го сентября

    Обидно что на общем фоне обнищания всей страны нам предлагают во все это дерьмо верить , я извиняюсь мама работала кем???

    39
    1
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    Daily Alibabaevic
    9-го сентября

    Там видимо доча маме по копеечке накидывала из чернухи постепенно, чтоб потом мама благодарно всё беленьким вернула доче обратно.

    13
    0
  • Ч
    Чангл
    8-го сентября

    Это получается, что она получает доход от KRŠ в 400%.?

    30
    1
