Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Кто в лес, кто по дрова: из-за потепления климата стремительно портится древесина Латвии 3 1014

Бизнес
Дата публикации: 10.09.2025
BB.LV
Кто в лес, кто по дрова: из-за потепления климата стремительно портится древесина Латвии
ФОТО: dreamstime

Обобщенные статистические данные за июль продемонстрировали достойный рост деревообработки – одна из ведущих национальных отраслей дала за год рост на 7,3%.

Однако, согласно оценкам Министерства земледелия, в скором будущем важный сектор народного хозяйства может стать перед «экзистенциальным вызовом», корни которого кроются в потеплении климата. Потому необходимо срочно пройтись острым глазком по национальному богатству!

Привыкли руки к топорам

Заместитель директора Лесного департамента Нормундс Струве внес в правительство поправки к Лесному закону, аннотация к коим указывает:

«Если лесонасаждения срубаются слишком поздно, старые деревья теряют свою экономическую и экологическую ценность – они больше не становятся фанерными плитами, мебелью или деревянными домами (строительные конструкции), но превращаются в энергетическую древесину – дрова и щепу. Энергетическая древесина при сжигании выделяет CO2 мгновенно — вместо того, чтобы древесина хранила углерод для будущих поколений, а продукты с высокой добавленной стоимостью сохраняют CO2 на десятки и даже сотни лет, тем самым напрямую способствуя сокращению выбросов.

Переросшие насаждения становятся слабым звеном – они особенно уязвимы для вредителей и болезней, снижается их экологическая устойчивость и устойчивость. При этом качество древесины резко падает, старые деревья часто являются сгнившими и с поврежденной сердцевиной и не подходят для высококачественных изделий.

Конкретные примеры из латвийских лесов наглядно иллюстрируют риски: в 2020-2022 годах из-за массового размножения елового восьмизубого короеда в Латвии было уничтожено более 20 тысяч гектаров еловых посадок, причинен ущерб в десятки миллионов евро. Повреждения короеда снизили стоимость древесины на 50%.

Согласно исследованиям Латвийского государственного института лесоведения Silava, удельный вес некачественного сырья в более старых еловых насаждениях может превысить 30%, существенно сократив добычу качественной древесины. Эти факты ярко показывают, что рубка леса в слишком позднем возрасте означает не только экономическую потерю, но и стремительно растущий экологический риск. Все это явно обосновывает необходимость снижения возраста главной рубки для обеспечения эффективного лесного хозяйства, достижения климатических целей и высококачественного использования древесины».

«Способствуют повышенному естественному отмиранию»

Имеющее силу нормативное регулирование, отмечает Минземледелия, не позволяет своевременно изымать деревья, достигшие «технической готовности». Тем самым, «лесопосадки становятся более уязвимыми к вредителям и болезням, уменьшая их экологическую устойчивость и долгосрочность».

В качестве примера – как надо – приводятся самые богатые лесом государства Европы: Финляндия, Норвегия, Словения, Австрия, Германия, Франция. «Минимальный возраст вырубки леса чаще всего вообще не определяется… Регулирование есть косвенное – связано с планированием лесного хозяйствования, фокусировано на обеспечение успешного восстановления леса».

Со своей стороны, в Швеции и Польше «в нормативных актах определен минимальный возраст вырубки деревьев, но он ниже чем на данный момент в Латвии». В соседних Балтийских государствах со времен оккупации тоже действовали советские правила, ограничивающие возраст вырубки, но сейчас в Эстонии и Литве его понизили для березы и ольхи.

Цифровые лесники – вместо инвентаризации

Также, по оценке экспертов Лесного департамента, «наибольшую административную нагрузку» представляет собой 29-я статья Лесного закона, предусматривающая обязательную, раз в 20 лет, инвентаризацию частного леса, которую необходимо осуществлять собственнику или его законному представителю, предоставляя данные Государственной лесной службе.

«Лесная инвентаризация дорогая, затратная по времени, за нее платит владелец леса, также за данные, которые использует только государство для своих нужд (на территориях, где запрещена хозяйственная деятельность)». Современные технологические решения позволяют осуществлять дистанционное получение данных о лесе, без физического присутствия ответственных лиц.

Учет и контроль

В настоящее время цифровые методы являются более дешевыми, чем традиционное измерение леса на местности. Алгоритмы актуализации позволяют обновлять лесные карты Латвии ежегодно. «Если собственник леса не осуществляет хозяйственную деятельность или лесонасаждения находятся на территории, где запрещена хозяйственная деятельность, то нет обоснования возлагать обязанность на собственника земли покрывать расходы на инвентаризацию леса на этих участках земельной единицы». Соответственные участки зарегистрированы в Системе управления природными данными OZOLS.

Модернизация Лесного закона, по оценке Минземлелелия, позволит провести «увеличение объемов лесоразработки и попадание еще не используемой древесины на рынок».

«Вышеуказанное относится как к хозяйствующим в государственных лесах, в том числе АО Latvijas valsts meži, так и к частным собственникам леса. В результате латвийская лесная промышленность получит больше сырья и сможет произвести больше высококачественных продуктов, которые будут реализованы на экспортных рынках».

Лесные доходы

Государственное акционерное общество, крупнейший лесовладелец ЛР, со своей стороны, сможет «генерировать дополнительные доходы в государственный бюджет». Часть получаемой прибыли направят в дивиденды для казны страны, а приватные собственники и работодатели внесут фискальный вклад в виде подоходного налога с населения и обязательных взносов социального обеспечения.

Такая вот получается палочка-выручалочка. В деньгах же это, для бюджета – 32,05 млн евро в 2026 году, 64,45 млн в 2027 году, 62,45 млн в 2028 году. В последние два года, только дивиденды составят 22,5 млн евро.

Впрочем, данные расчеты весьма приблизительны, ибо конъюнктура на древесину в ту же годину ковидобесия была перекошена в пользу продавцов – т.н. вертолетные деньги по всему развитому миру стимулировали, прежде всего, стройку. На дальнейшие же перспективы спроса может повлиять что угодно. В том числе и геополитика.

Читайте нас также:
#леса
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
5
0
0
2
0
1

Оставить комментарий

(3)
  • O
    Oleg
    10-го сентября

    А не пробовали делать всё как полагается,а то часто вижу делянка срублена ,ветки и отходы гниют в кучах годами,потом удивляются от куда берутся короеды и тому подобное.

    10
    1
  • JU
    Jazeps Urlauskis
    10-го сентября

    так можно же все вырубить. нет леса - нет проблем с порченной древесиной, разве не так у нас решаются такие задачи?

    26
    2
  • A
    Aleks
    10-го сентября

    Лишившись последнего советского богатства,что будет делать Латвия,которая не Россия,где олигархам распродавать достояния СССР ещё лет 100 и там много чего есть. Когда уже нечего будет распродавать в Латвии,то страна станет банкротом ,ведь любая фирма,которая не приносит доход,закрывается или банкротмрует,а Латвия и есть фирма после распада СССР,которая принадлежит частным лицам. Какие перспективы?А никаких ,пока не вернутся к законам Иосифа Виссарионовича,который все понимал про жизнь и лучше не придумаешь.Как не прискорбно,но только 5 графа спасет Латвию .По другому она будет банкротом и пустой территорией.

    24
    3
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Дешевый билет - идешь последним? airBaltic вводит посадку в самолет по группам
Каждый пятый житель Латвии ежедневно переживает из-за денег — исследование
Каждый пятый житель Латвии ежедневно переживает из-за денег — исследование
Lufthansa до 2030 года сократит 4000 рабочих мест
Lufthansa до 2030 года сократит 4000 рабочих мест
«Если снизить цену на продукт, это ещё не значит, что его будут покупать…» — эксперт
«Если снизить цену на продукт, это ещё не значит, что его будут покупать…» — эксперт
Высшее руководство госпредприятий Латвии выписало себе зарплат на 24 млн евро
Высшее руководство госпредприятий Латвии выписало себе зарплат на 24 млн евро 7 1588
Когда президент говорит - значит, так оно и есть. Иконка видео
Трамп своим наездом на тайленол вызвал сотрясение биг-фармы 381
Большегрузы спешат в Старый Свет с товаром из Поднебесной. Иконка видео
Китай запустил Ледовый Шелковый путь по Арктике 444
Бернара явно задушила жаба. Иконка видео
Владелец 133,5 миллиардов евро отказывается отдать Франции 2 процента 702

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 2
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 12
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 48
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 40
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 46
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше?
Политика
Силиня дала министру неделю для подготовки пояснений по Стамбульской конвенции. Что дальше? 33
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 2
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 12
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 48

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео