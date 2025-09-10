Кто в лес, кто по дрова: из-за потепления климата стремительно портится древесина Латвии

Обобщенные статистические данные за июль продемонстрировали достойный рост деревообработки – одна из ведущих национальных отраслей дала за год рост на 7,3%.

Однако, согласно оценкам Министерства земледелия, в скором будущем важный сектор народного хозяйства может стать перед «экзистенциальным вызовом», корни которого кроются в потеплении климата. Потому необходимо срочно пройтись острым глазком по национальному богатству!

Привыкли руки к топорам

Заместитель директора Лесного департамента Нормундс Струве внес в правительство поправки к Лесному закону, аннотация к коим указывает:

«Если лесонасаждения срубаются слишком поздно, старые деревья теряют свою экономическую и экологическую ценность – они больше не становятся фанерными плитами, мебелью или деревянными домами (строительные конструкции), но превращаются в энергетическую древесину – дрова и щепу. Энергетическая древесина при сжигании выделяет CO2 мгновенно — вместо того, чтобы древесина хранила углерод для будущих поколений, а продукты с высокой добавленной стоимостью сохраняют CO2 на десятки и даже сотни лет, тем самым напрямую способствуя сокращению выбросов.

Переросшие насаждения становятся слабым звеном – они особенно уязвимы для вредителей и болезней, снижается их экологическая устойчивость и устойчивость. При этом качество древесины резко падает, старые деревья часто являются сгнившими и с поврежденной сердцевиной и не подходят для высококачественных изделий.

Конкретные примеры из латвийских лесов наглядно иллюстрируют риски: в 2020-2022 годах из-за массового размножения елового восьмизубого короеда в Латвии было уничтожено более 20 тысяч гектаров еловых посадок, причинен ущерб в десятки миллионов евро. Повреждения короеда снизили стоимость древесины на 50%.

Согласно исследованиям Латвийского государственного института лесоведения Silava, удельный вес некачественного сырья в более старых еловых насаждениях может превысить 30%, существенно сократив добычу качественной древесины. Эти факты ярко показывают, что рубка леса в слишком позднем возрасте означает не только экономическую потерю, но и стремительно растущий экологический риск. Все это явно обосновывает необходимость снижения возраста главной рубки для обеспечения эффективного лесного хозяйства, достижения климатических целей и высококачественного использования древесины».

«Способствуют повышенному естественному отмиранию»

Имеющее силу нормативное регулирование, отмечает Минземледелия, не позволяет своевременно изымать деревья, достигшие «технической готовности». Тем самым, «лесопосадки становятся более уязвимыми к вредителям и болезням, уменьшая их экологическую устойчивость и долгосрочность».

В качестве примера – как надо – приводятся самые богатые лесом государства Европы: Финляндия, Норвегия, Словения, Австрия, Германия, Франция. «Минимальный возраст вырубки леса чаще всего вообще не определяется… Регулирование есть косвенное – связано с планированием лесного хозяйствования, фокусировано на обеспечение успешного восстановления леса».

Со своей стороны, в Швеции и Польше «в нормативных актах определен минимальный возраст вырубки деревьев, но он ниже чем на данный момент в Латвии». В соседних Балтийских государствах со времен оккупации тоже действовали советские правила, ограничивающие возраст вырубки, но сейчас в Эстонии и Литве его понизили для березы и ольхи.

Цифровые лесники – вместо инвентаризации

Также, по оценке экспертов Лесного департамента, «наибольшую административную нагрузку» представляет собой 29-я статья Лесного закона, предусматривающая обязательную, раз в 20 лет, инвентаризацию частного леса, которую необходимо осуществлять собственнику или его законному представителю, предоставляя данные Государственной лесной службе.

«Лесная инвентаризация дорогая, затратная по времени, за нее платит владелец леса, также за данные, которые использует только государство для своих нужд (на территориях, где запрещена хозяйственная деятельность)». Современные технологические решения позволяют осуществлять дистанционное получение данных о лесе, без физического присутствия ответственных лиц.

Учет и контроль

В настоящее время цифровые методы являются более дешевыми, чем традиционное измерение леса на местности. Алгоритмы актуализации позволяют обновлять лесные карты Латвии ежегодно. «Если собственник леса не осуществляет хозяйственную деятельность или лесонасаждения находятся на территории, где запрещена хозяйственная деятельность, то нет обоснования возлагать обязанность на собственника земли покрывать расходы на инвентаризацию леса на этих участках земельной единицы». Соответственные участки зарегистрированы в Системе управления природными данными OZOLS.

Модернизация Лесного закона, по оценке Минземлелелия, позволит провести «увеличение объемов лесоразработки и попадание еще не используемой древесины на рынок».

«Вышеуказанное относится как к хозяйствующим в государственных лесах, в том числе АО Latvijas valsts meži, так и к частным собственникам леса. В результате латвийская лесная промышленность получит больше сырья и сможет произвести больше высококачественных продуктов, которые будут реализованы на экспортных рынках».

Лесные доходы

Государственное акционерное общество, крупнейший лесовладелец ЛР, со своей стороны, сможет «генерировать дополнительные доходы в государственный бюджет». Часть получаемой прибыли направят в дивиденды для казны страны, а приватные собственники и работодатели внесут фискальный вклад в виде подоходного налога с населения и обязательных взносов социального обеспечения.

Такая вот получается палочка-выручалочка. В деньгах же это, для бюджета – 32,05 млн евро в 2026 году, 64,45 млн в 2027 году, 62,45 млн в 2028 году. В последние два года, только дивиденды составят 22,5 млн евро.

Впрочем, данные расчеты весьма приблизительны, ибо конъюнктура на древесину в ту же годину ковидобесия была перекошена в пользу продавцов – т.н. вертолетные деньги по всему развитому миру стимулировали, прежде всего, стройку. На дальнейшие же перспективы спроса может повлиять что угодно. В том числе и геополитика.