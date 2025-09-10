Совет по конкуренции обнаружил новый картель строительных компаний

Совет по конкуренции (СК) обнаружил новый картель строительных компаний, в который вовлечены пять строительных фирм.

В четверг, 11 сентября, в 10:00 СК проведет пресс-конференцию, на которой сообщит о принятом решении, в котором установлено наличие картеля между пятью строительными компаниями, который повлиял на более чем 30 закупок на всей территории Латвии.

За нарушение конкурентного права компаниям наложен штраф в общей сумме более 500 000 евро.

В пресс-конференции примет участие исполняющая обязанности председателя СК Иева Шмите.

Как уже сообщалось, летом 2021 года участники картеля строительных компаний, раскрытого СК, были вовлечены как минимум в 70 закупок на общую сумму 686 989 991 евро.

На основании расшифрованных аудиозаписей строителей, переданных KNAB, СК пришел к выводу, что представители крупнейших строительных коммерческих компаний по крайней мере с 2015 по 2018 год провели в общей сложности 12 встреч, собираясь не менее трех раз в год и распределяя закупки, обсуждали условия участия в закупках. В целом в переговорах и записках упоминается почти 90 закупок, из которых идентифицировано не менее 70, рассказала Шмите. Переговоры проходили в сауне «Taureņi» и санатории «Jūrsalīcis» в Юрмале.

КП оштрафовала десять компаний, участвовавших в картеле строителей, на общую сумму 16 652 927,4 евро.

Среди 10 оштрафованных компаний — SIA «Skonto būve», SIA «Latvijas energoceltnieks», SIA «Velve», SIA «Arčers», SIA «Rere būve», SIA «Re & Re», SIA «RBSSKALS būvvadība», SIA «Abora», AS «LNK Industries» и SIA «Merks». Правда, «RBSSKALS būvvadība» в настоящее время уже ликвидирована, поэтому штраф не был наложен.

Наибольший процентный штраф от оборота предыдущего финансового года — 6,1 % — был наложен на две компании. «Re & Re» был наложен штраф в размере 170 635,91 евро, а «Skonto būvei» — в размере 746 720,15 евро.

Штраф в размере 5,4% от оборота предыдущего финансового года был наложен на четыре компании. На «LNK Industries» был наложен штраф в размере 3 711 491,28 евро, «Merks» — в размере 2 688 950,79 евро, «Arčers» — в размере 1 998 412,02 евро и «Abora» — в размере 1 115 910 евро.

«Latvijas energoceltniekam» наложен штраф в размере 5,3% от предыдущего оборота — 3 329 579,41 евро, «Rere būvei» — в размере 5,2% от оборота, или 711 050,34 евро, а «Velvei» — в размере 4,6 % от оборота, или 2 421 419,39 евро.

В январе 2025 года административный окружной суд отклонил заявление 13 строительных компаний об отмене решения КП от 30 июля 2021 года по делу о картеле строителей.