В топ богатейших людей Эстонии вошла восьмилетняя миллионерша

В Эстонии в ежегодный рейтинг самых состоятельных людей страны попала восьмилетняя школьница. Как сообщает Postimees, всего в списке молодых миллионеров до 35 лет оказалось 22 человека, но самой юной участницей стала Сяра Саарепера, состояние которой оценивается в 22 миллиона евро.

Сяра впервые появилась в рейтинге в 2021 году после того, как унаследовала долю в инвестиционной компании Estonia Capital. Ее отец - известный предприниматель и руководитель Центра государственных ресурсов Теэт Саарепера - скончался осенью 2020 года.

Наследниками бизнесмена стали также 11-летняя Сяде-Ли Саарепера и 26-летний Робин-Александер Саагим-Ратиа.

Несмотря на столь юный возраст, Сяра формально входит в число самых богатых молодых эстонцев, а ее история наглядно демонстрирует, как в прибалтийских странах крупные активы могут переходить к детям еще задолго до их совершеннолетия.