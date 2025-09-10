Baltijas balss logotype
В топ богатейших людей Эстонии вошла восьмилетняя миллионерша

Бизнес
Дата публикации: 10.09.2025
mixnews.lv
В топ богатейших людей Эстонии вошла восьмилетняя миллионерша
ФОТО: Instagram

В Эстонии в ежегодный рейтинг самых состоятельных людей страны попала восьмилетняя школьница. Как сообщает Postimees, всего в списке молодых миллионеров до 35 лет оказалось 22 человека, но самой юной участницей стала Сяра Саарепера, состояние которой оценивается в 22 миллиона евро.

Сяра впервые появилась в рейтинге в 2021 году после того, как унаследовала долю в инвестиционной компании Estonia Capital. Ее отец - известный предприниматель и руководитель Центра государственных ресурсов Теэт Саарепера - скончался осенью 2020 года.

Наследниками бизнесмена стали также 11-летняя Сяде-Ли Саарепера и 26-летний Робин-Александер Саагим-Ратиа.

Несмотря на столь юный возраст, Сяра формально входит в число самых богатых молодых эстонцев, а ее история наглядно демонстрирует, как в прибалтийских странах крупные активы могут переходить к детям еще задолго до их совершеннолетия.

Читайте нас также:
#богатство
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
