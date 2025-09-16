Baltijas balss logotype
В «Stena Line» уточнили, могут ли (и хотят ли) запустить паром из Риги 0 375

Бизнес
Дата публикации: 16.09.2025
BB.LV
В «Stena Line» уточнили, могут ли (и хотят ли) запустить паром из Риги
ФОТО: bb.lv

Шведский паромный оператор «Stena Line» пока не планирует запуск паромного сообщения из Риги, сообщили представители компании агентству LETA.

В компании пояснили, что Рижский порт является важным транспортным и логистическим центром, однако в настоящее время внимание «Stena Line» сосредоточено на развитии терминалов в Лиепае и Вентспилсе, где компания уже сделала значительные инвестиции и видит дальнейшие перспективы роста.

Представители «Stena Line» отметили, что компания продолжает следить за развитием региона, в том числе и Риги, однако конкретных планов по запуску паромного сообщения из Риги в данный момент нет.

В компании подчеркнули, что «Stena Line» — это не только оператор паромного сообщения, но и часть европейской логистической сети, в рамках которой разрабатываются различные логистические решения, объединяющие перевозки по морю, железной дороге и автотранспортом.

Комментируя возможное расширение деятельности в портах Лиепаи и Вентспилса в ближайшие годы, представители «Stena Line» указали, что компания оценивает возможности, которые могли бы укрепить её позиции и создать дополнительную ценность для клиентов. Если появляются проекты или предприятия, соответствующие долгосрочной стратегии «Stena Line», компания рассматривает потенциал возможной сделки.

В настоящее время, после приобретения стевидорной компании Лиепайской специальной экономической зоны «Terrabalt», основное внимание будет уделено модернизации и развитию терминала в Лиепае, отметили в компании.

В «Stena Line» подчеркнули, что несмотря на сложные рыночные условия для всех участников транспортно-логистической отрасли в последние годы, компания уверена в потенциале, который предлагает Латвия и рынок Балтийского региона в целом.

В Балтийском море перевозятся самые разные группы грузов, поэтому роль «Stena Line» как важного звена в цепочке поставок продолжает расти, отметили в компании.

Агентство LETA уже сообщало, что «Stena Line» приобретёт все доли «Terrabalt». Для завершения сделки потребуется одобрение Совета по конкуренции Латвии и других учреждений. До получения одобрения терминалы продолжат управляться нынешними владельцами.

С приобретением «Terrabalt» «Stena Line» возьмёт на себя деятельность терминала в Лиепае по обработке ro-ro-грузов (катящихся), навалочных и генеральных грузов.

В настоящее время «Stena Line» обеспечивает сообщение по маршруту Лиепая–Травемюнде с помощью двух судов.

В сеть маршрутов «Stena Line» в Балтийском море входят и другие направления, в том числе по маршруту Вентспилс–Нюнесхамн также курсируют два судна. С мая 2023 года «Stena Line» владеет правами на предоставление услуг паромного терминала в порту Вентспилса.

По маршруту Карлскруна–Гдыня курсируют три судна, а контрольный пакет оператора порта «Karlskrona Baltic Port» (KBP) принадлежит «Stena Line». Направление Треллеборг–Росток обслуживается двумя шведскими паромами с возможностью перевозки железнодорожных вагонов.

Также сообщалось, что латвийское представительство паромного оператора ООО «Stena Line» в прошлом году обеспечило оборот в размере 3,331 млн евро, что на 5,9% меньше, чем в 2023 году, а прибыль компании сократилась на 10% — до 146 673 евро.

Компания зарегистрирована в 2014 году, её уставной капитал составляет 100 000 евро. «Stena Line» принадлежит зарегистрированному в Дании акционерному обществу «Stena Rederi». «Stena Line» обеспечивает грузовые и пассажирские перевозки в Северной Европе и Средиземноморье — всего по 20 паромным маршрутам.

#паромное сообщение
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
