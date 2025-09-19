«Это катастрофа!»: латвийский министр шокирован ударом Брюсселя по латышскому крестьянству

Беда пришла откуда не ждали

Министр земледелия Армандс Краузе считает, что предложения Еврокомиссии по общей сельскохозяйственной политике (CAP) и общей политике в области рыболовства (CFP) на 2028–2034 годы станут катастрофой для Латвии.

По мнению министра, инициативы Брюсселя угрожают не только развитию сельского хозяйства и рыболовства Латвии, но и их устойчивости.

Планируемое сокращение финансирования сельского хозяйства в Латвии в период 2028–2034 годов составит 23%, а в рыболовстве – 62 процента.

Министр земледелия Армандс Краузе открыто паникует: «Предложение Европейской комиссии абсолютно неприемлемо, так как снижает поддержку сельскому хозяйству на четверть, а рыболовству – почти на две трети. Это катастрофа!

Кроме того, это предложение не включает ни выравнивание прямых платежей, ни дополнительную поддержку для приграничных сельских регионов Восточной Европы.

Нам нужно бороться всем вместе – министрам, премьер-министру, депутатам Сейма, латвийским депутатам Европарламента и отраслевым организациям – на всех уровнях за будущее латвийского сельского хозяйства и рыболовства. Самая большая борьба в Брюсселе за адекватную поддержку этих отраслей ещё впереди, и она будет очень тяжёлой».

Сельская доля

В 2024 году сельское, лесное и рыбное хозяйство ЛР произвели продукции на 6,58 млрд евро – или, 9,9% общего выпуска товаров и услуг в стране. При этом в отрасли занято только 5% трудящихся.

А вот как выглядит вклад ЕС в латвийское сельское хозяйство. В 2026 году общие расходы Минземледелия составят 719 миллионов евро, из которых 607 миллионов составит финансирование ЕС.

Самым распространенным видом брюссельской поддержки являются все те же знаменитые погектарные выплаты в рамках общей сельскохозяйственной политики ЕС. За временной период 2023-27 г.г., Латвии полагается на эти цели 1,7 млрд евро. Плюс 1,1 млрд евро на развитие села. Всего в стране – 51 068 получателей помощи на развитие сельского хозяйства и сопутствующих отраслей.

Похоже, десятки тысяч бывших колхозников могут лишится критически важной части доходов, обеспечивающих их стабильное существование.