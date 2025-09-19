Baltijas balss logotype
«Это катастрофа!»: латвийский министр шокирован ударом Брюсселя по латышскому крестьянству 10 6821

Бизнес
Дата публикации: 19.09.2025
BB.LV
«Это катастрофа!»: латвийский министр шокирован ударом Брюсселя по латышскому крестьянству

Еврокомиссия угрожает устойчивому существованию сельского хозяйства и рыболовства Латвии, сообщили порталу bb.lv в Министерстве земледелия ЛР.

Беда пришла откуда не ждали

Министр земледелия Армандс Краузе считает, что предложения Еврокомиссии по общей сельскохозяйственной политике (CAP) и общей политике в области рыболовства (CFP) на 2028–2034 годы станут катастрофой для Латвии.

По мнению министра, инициативы Брюсселя угрожают не только развитию сельского хозяйства и рыболовства Латвии, но и их устойчивости.

Планируемое сокращение финансирования сельского хозяйства в Латвии в период 2028–2034 годов составит 23%, а в рыболовстве – 62 процента.

Министр земледелия Армандс Краузе открыто паникует: «Предложение Европейской комиссии абсолютно неприемлемо, так как снижает поддержку сельскому хозяйству на четверть, а рыболовству – почти на две трети. Это катастрофа!

Кроме того, это предложение не включает ни выравнивание прямых платежей, ни дополнительную поддержку для приграничных сельских регионов Восточной Европы.

Нам нужно бороться всем вместе – министрам, премьер-министру, депутатам Сейма, латвийским депутатам Европарламента и отраслевым организациям – на всех уровнях за будущее латвийского сельского хозяйства и рыболовства. Самая большая борьба в Брюсселе за адекватную поддержку этих отраслей ещё впереди, и она будет очень тяжёлой».

Сельская доля

В 2024 году сельское, лесное и рыбное хозяйство ЛР произвели продукции на 6,58 млрд евро – или, 9,9% общего выпуска товаров и услуг в стране. При этом в отрасли занято только 5% трудящихся.

А вот как выглядит вклад ЕС в латвийское сельское хозяйство. В 2026 году общие расходы Минземледелия составят 719 миллионов евро, из которых 607 миллионов составит финансирование ЕС.

Самым распространенным видом брюссельской поддержки являются все те же знаменитые погектарные выплаты в рамках общей сельскохозяйственной политики ЕС. За временной период 2023-27 г.г., Латвии полагается на эти цели 1,7 млрд евро. Плюс 1,1 млрд евро на развитие села. Всего в стране – 51 068 получателей помощи на развитие сельского хозяйства и сопутствующих отраслей.

Похоже, десятки тысяч бывших колхозников могут лишится критически важной части доходов, обеспечивающих их стабильное существование.

Оставить комментарий

(10)
  • 010725
    010725
    20-го сентября

    Было у Латвии гордое звание страна - побирушка, стало позорное страна - попрошайка. Позор конечно, мы им независимость свою буквально за копейку продали, а они только копейку и заплатили.

    42
    3
  • З
    Злой
    19-го сентября

    Нелпу- завтра Интервидение, Россия-2025, в прямом эфире и все будут смотреть, а от вас толку НОЛЬ!

    48
    6
  • MT
    Michael T.
    19-го сентября

    А пох...уй пляшем дальше

    115
    2
  • A
    Anim
    19-го сентября

    Ой!

    Хозяева опять отказываются кормить!!!

    Палыга!

    Неужто таки давно обещанные пасталы?

    99
    1
  • A
    Aleks
    19-го сентября

    Теперь я понял,для чего нужен латышский язык и его всячески насаждают. Некоторые слова в латышском языке имеют совсем другое значение,например Независимость и суверенитет.😀😈

    95
    3
  • A
    Aleks
    19-го сентября

    26 сентября в латвийском Кнессете день открытых дверей,где опытные аферисты расскажут вам о независимости Латвии.😂 Судя по статье и реалиям,Латвия независимая и суверенная страна .😎

    81
    5
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    19-го сентября

    снижает поддержку сельскому хозяйству на четверть, а рыболовству – почти на две трети -- А ведь совсем недавно в Латвии были колхозы - миллионеры, в которых латыши - колхозники не только жили - жировали, но и регулярно, целыми автобусами приезжали чуть ли не каждую неделю в городские театры на спектакли. А теперь поля заросли кустарником, мелиорационные канавы заросли, тогда о каком крестьянстве речь? О каком рыболовстве разговор, когда ни одного "парохода" и в помине не осталось, всё спустили на металлом и деньги пропили? Какая катастрофа и кому грозит, когда и крестьян не осталось - одни фермеры, о рыбаках скромно умолчу!

    123
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    19-го сентября

    Цитата:

    "Нам нужно бороться всем вместе –"....

    Зачем же бороться, ответных ударов ждать, себе шишки набивать? Просто выйти из Евросоюза и всё.

    110
    1
  • Д
    Дед
    Бесс Толковый
    19-го сентября

    Ну, Вы и сказанули! Выйти из ЕС, может еще и из НАТО. А финансирование , кто пилить будет? Может еще и 40% населения до власти допустить, а самим в ехать землю пахать? Может еще и русский язык признать, как минимум языком нацменьшинства? Может еще и детей учить на родном языке? А за , что тогда латыши кровь мешками проливали за свободу и независимость от демократии!

    85
    1
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    Бесс Толковый
    19-го сентября

    Кто подачки подавать тогда будет? Где харчеватся? Вой то встал из за того, что хотят подачки эти урезать, дотации, этим отрослям. Хотя фраза "развитию сельского хозяйства и рыболовства Латвии" звучит как анекдот. Здесь рынок сбыта нужен. Конкуренты нафиг ненужны.

    89
    1
Читать все комментарии

