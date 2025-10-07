Американский производитель сладостей и закусок Mars получит одобрение Европейского Союза на приобретение компании Kellanova (владельца бренда Pringles) за $36 миллиардов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

Это одно из крупнейших слияний в отрасли, которое объединит под одним брендом такие популярные торговые марки, как M&Ms, Snickers, Whiskas, а также Pringles, Pop-Tarts и Kellogg's.

В США сделка уже получила разрешение без всяких условий.

По данным агентства, Еврокомиссия, которая ранее выражала беспокойство относительно возможного роста цен и усиления переговорной позиции Mars перед ритейлерами, теперь не видит достаточных юридических оснований требовать уступок от компании.

Официальное решение ЕС ожидается до 19 декабря.

По оценкам аналитиков NielsenIQ, после слияния объединенная компания будет контролировать около 12% рынка сладостей и снеков в США.