Страны Балтии - одни из крупнейших экспортеров в Россию в прошлом году 1 205

Бизнес
Дата публикации: 07.10.2025
LETA
Изображение к статье: Страны Балтии - одни из крупнейших экспортеров в Россию в прошлом году

По доходам от экспорта в Россию на душу населения Эстония в 2024 году заняла третье место в мире (693 евро на человека), а Латвия - четвертое (557 евро на человека), сообщают Dienas Bizness.

В 2024 году доходы Латвии от экспорта в Россию на одного жителя были в 7,3 раза больше, чем у Китая.

Данные о внешней торговле всех стран мира собирает и публикует такая международная организация, как Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (UNCTAD). Однако некоторые государства-члены ООН с ней не сотрудничают и не предоставляют свои данные, например, Северная Корея. Тем не менее, если все остальные страны предоставляют статистику своей торговли с Северной Кореей, можно рассчитать ее экспорт и импорт по всем товарным группам, используя "зеркальные данные", то есть данные, поданные другими странами.

С 2022 года информацию о внешней торговле России можно получить только из статистики, поданной другими странами-членами UNCTAD. Известно, что 50% всего экспорта в Россию приходится на Китай (более 100 млрд евро и в 2023-м, и в 2024-м годах), однако это составляет лишь около 3% общего экспорта Китая. Для России импорт из Китая крайне важен, но для Китая экспорт в Россию не имеет решающего значения.

Абсолютным лидером экспорта в Россию в 2024 году была Беларусь - по приблизительным оценкам, ее доходы от этого экспорта составляли не менее 2000 евро на одного жителя. На втором месте Армения (949 евро), на третьем - Эстония (693 евро), на четвертом - Латвия (557 евро), на пятом - Казахстан (428 евро). В первую десятку также вошли ОАЭ (396 евро), Швейцария (259 евро), Литва (220 евро), Бельгия (202 евро) и Гонконг (185 евро). Значительные доходы от экспорта в Россию получили также Грузия (164 евро), Сербия (135 евро), Ирландия (134 евро), Нидерланды (133 евро), Киргизстан (125 евро), Узбекистан (114 евро), Австрия (108 евро), Азербайджан (107 евро) и Венгрия (101 евро).

#россия #латвия-россия #экспорт #санкции против россии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    7-го октября

    Вот и скажите мне ,есть дело Путину и российской власти до русских Латвии,если вовсю торгуют с теми кто занимается геноцидом русских в стране?? Хотя какое дело внуку еврейской бабушки Путину и иудейской власти России до каких то русских -главное-бабло.👽😈

    0
    2

