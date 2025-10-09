Сначала переполненные улицы - а затем пустынные из-за угрозы взрыва: Октоберфест теряет полдня дохода, и, похоже, не будет ни одного дополнительного дня.

Последний день Октоберфеста в этом году был омрачён: из-за угрозы взрыва главнвая фестивальная площадка смогла открыться лишь в ограниченном объёме. Крупнейший в мире фольклорный фестиваль за 16 дней приносит городу Мюнхену около 1,57 миллиардов евро, но на этот раз прибыль будет скромнее.

Львиная доля оборота приходится на шопинг, экскурсии по городу, такси, другие услуги и ночевки иногородних гостей. По данным муниципальных властей Мюнхена, это составляет 937 млн евро.

Остальные 634 миллионов евро приходятся на 16-дневные гулянья (Wiesn) на территории фестиваля, где для посетителей установлены ярмарочные аттракционы, еда и, конечно же пиво! Стоимость напитков в этом году составляет от 10 до 15 евро. Дороже всего стоит пиво: пинта стоит от 14,50 до 15,80 евро.

Представитель арендодателя Wiesn Петер Инзелькаммер также оценивает потери от продаж в этот день примерно в 50% . Убытки, связанные с закрытием на полдня, могут быть покрыты некоторыми страховыми компаниями - в зависимости от условий. Предполагается, что к убыткам приведет, в частности, закрытие в обеденное время. Ведь за бронирование столиков взимается плата в размере нескольких сотен евро. Хозяева ресторана Munich Wiesn предлагают гостям компенсацию. По словам Петера Инзелькаммера, забронированный столик в одной из больших пивных палаток может быть перебронирован.

Все, у кого остались ваучеры на питание, могут воспользоваться ими в другие дни без бронирования. Их также можно обменять после окончания Октоберфеста в обычных ресторанах хозяев Wiesn. Возврат денег также возможен при предъявлении оригинала счета. В 2024 году Wiesn посетило около 6,7 миллионов человек. Они выпили около 7 миллионов литров пива.