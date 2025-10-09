Baltijas balss logotype
В Ryanair пояснили, почему на самом деле сокращают маршруты из Риги. Аэропорт не согласен 0 915

Бизнес
Дата публикации: 09.10.2025
LETA
Изображение к статье: Представители Ryanair на пресс-конференции в Риге.

Представители Ryanair на пресс-конференции в Риге.

ФОТО: LETA

Ирландский лоукостер «Ryanair» в этом зимнем сезоне сократит расписание рейсов из Риги на 20% — то есть на 160 000 пассажирских мест — и отменит семь направлений, сообщил в четверг на пресс-конференции коммерческий директор авиакомпании Джейсон Макгиннесс, пишет ЛЕТА.

В частности, в зимнем сезоне будут отменены рейсы из Риги в Орхус (Дания), Эдинбург (Великобритания), Гданьск (Польша), Гётеборг (Швеция), парижский аэропорт Бове (Франция), Мемминген (Германия), а также не будут возобновлены рейсы в Берлин (Германия).

Макгиннесс пояснил, что зимнее расписание сокращается из-за роста сборов в аэропорту, что делает Ригу менее конкурентоспособной, поскольку пассажиропоток по-прежнему ниже уровня до пандемии Covid-19.

Он также сообщил, что в четверг команда «Ryanair» встретилась с Министерством сообщения Латвии и представила план по удвоению пассажиропотока, что обеспечило бы дополнительные инвестиции в размере 200 миллионов долларов США и открытие 14 новых маршрутов в течение следующих пяти лет.

«Однако этот рост возможен только в том случае, если аэропорт Риги и правительство Латвии снизят сборы аэропорта», — добавил он.

Макгиннесс подчеркнул, что эти сокращения являются прямым следствием роста расходов в рижском аэропорту, поскольку с момента открытия базы «Ryanair» в 2021 году они увеличились на 15%.

Пропускная способность аэропорта Рига вырастет

Представители рижского аэропорта сообщили агентству LETA, что этим летом авиакомпания «Ryanair» проинформировала аэропорт Рига о сокращении числа направлений в предстоящем зимнем сезоне. Однако в целом в эту зимнюю навигацию пропускная способность аэропорта Рига вырастет примерно на 3–4% по сравнению с прошлой зимой.

В аэропорту подчёркивают, что несмотря на инфляцию и значительный рост прямых расходов, до весны 2024 года в аэропорту Рига продолжали действовать утверждённые ещё в 2011 году тарифы. Влияние утверждённых в прошлом году новых тарифов составляет менее одного евро на одного пассажира — в пределах 8–10%. Остальную часть повышения затрат, на которую указывала «Ryanair», составляют расходы, не связанные с деятельностью самого аэропорта.

Одновременно с изменениями тарифов с весны 2024 года была введена новая политика скидок, предусматривающая льготы для тех авиакомпаний, которые способствуют развитию аэропорта — открывают новые направления или увеличивают объёмы перевозок пассажиров.

В аэропорту пояснили, что в авиационной отрасли сезон зимних рейсов традиционно начинается в конце октября, и в балтийском регионе это период снижения числа авиапассажиров. Поэтому авиакомпании ежегодно пересматривают маршрутную сеть в зависимости от сезона, фокусируясь на направлениях с ожидаемым высоким спросом и отказываясь от менее рентабельных маршрутов.

Росту числа пассажиров в регионе Балтии также препятствуют геополитическая ситуация и высокая инфляция, снижающая покупательную способность путешественников. В связи с этим аэропорт Рига пересмотрел инвестиционные планы, решил заморозить тарифы на неопределённый срок и разработал новую политику скидок, которая будет представлена на следующей неделе Комитету пользователей аэропорта, в который входят все авиакомпании, работающие в аэропорту.

Ожидается, что новая политика скидок вступит в силу с летнего сезона 2026 года. Её цель — поддержать решение авиакомпаний открывать новые маршруты из Риги, привлечь новых перевозчиков и увеличить количество перевезённых пассажиров.

В аэропорту пояснили, что аэропортовые сборы состоят из нескольких элементов, покрывающих расходы на содержание и развитие инфраструктуры, а также обеспечивающих функционирование гражданской авиации. Из этих сборов аэропорт финансирует содержание взлётно-посадочных полос, терминалов, инфраструктуры безопасности и обслуживания пассажиров, а также оплачивает квалифицированный персонал и соблюдение отраслевых стандартов.

Тем не менее доходов от авиационных сборов, как правило, недостаточно для полного покрытия операционных расходов, поэтому на обеспечение авиационных услуг часто направляется также часть неавиационных доходов.

В аэропорту также добавили, что 20% от общей суммы аэропортовых сборов устанавливаются постановлением Кабинета министров. Перед утверждением тарифов правительством они разрабатываются в соответствии с принятой в отрасли методологией и согласовываются с Комитетом пользователей аэропорта, в который входят все работающие в нём авиакомпании.

В Эстонии и Литве также сокращения

Ранее ЛЕТА уже сообщало, что в зимнем сезоне «Ryanair» сократит число рейсов и в других странах, в том числе в Эстонии и Литве.

Ранее «Ryanair» сообщала, что не планирует возобновлять зимой рейсы по пяти маршрутам из Таллина, которые были закрыты в феврале из-за повышения сборов в аэропорту.

«Наше зимнее расписание будет на 40% меньше, поскольку таллинский аэропорт повысил сборы на 70%», — заявил Макгиннесс на пресс-конференции в Таллине.

Речь идёт о направлениях в Бергамо, Тревизо и Рим (Италия), а также в Пафос (Кипр) и Вену (Австрия).

Коммерческий директор таллинского аэропорта Ээро Пяргмяэ в интервью Эстонской общественной телерадиокомпании ERR выразил непонимание по поводу утверждений «Ryanair» о 70-процентном повышении сборов.

«Это полная неправда. Нужно спросить, на чём основаны их расчёты», — заявил Пяргмяэ.

По его словам, аэропорт в этом году не сообщал о повышении сборов, наоборот — недавно подтвердил, что рост сборов не планируется ни в конце 2025 года, ни в 2026, ни в 2027 году.

Авиакомпания «Ryanair» основана в 1984 году. По информации на сайте авиакомпании, её флот насчитывает более 600 самолётов, рейсы выполняются в 37 странах.

Оставить комментарий

Видео