На тендер LDz, связанный с проектом Rail Baltica, подана жалоба: под угрозой линия Торнякалнс–Иманта

Бизнес
Дата публикации: 11.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: На тендер LDz, связанный с проектом Rail Baltica, подана жалоба: под угрозой линия Торнякалнс–Иманта
ФОТО: LETA

В конкурсе ГАО Latvijas dzelzceļš (LDz / Латвийская железная дорога) на модернизацию железнодорожной инфраструктуры на участке Торнякалнс–Иманта подана жалоба, сообщили агентству LETA представители LDz.

Этот участок является частью проекта по соединению Центрального вокзала Риги с аэропортом Рига с использованием существующей ширины колеи.

Жалобу в рамках конкурса подал консорциум поставщиков: ООО RP Infra, зарегистрированная в Азербайджане Atef group of companies и ООО CHR Design Solutions.

Государственное бюро по надзору за закупками (IUB) рассмотрит жалобу в среду, 15 октября, в 11:00.

Как уже сообщалось, закупка предусматривает строительство новой контактной сети, системы электроснабжения и сигнальной подсистемы, а также строительство повышенных платформ на станциях Торнякалнс, Засулаукс и «Депо». Пассажирская инфраструктура будет модернизирована также на станции Иманта. В зависимости от доступности финансирования планируется строительство новой станции Āgenskalns.

LDz поясняет, что закупка объявлена в рамках двух проектов, цель которых — содействие мобильности населения. Эти проекты являются продолжением начатой LDz модернизации электрифицированной железнодорожной линии — как в части обновления контактной сети, так и в части обустройства пассажирских платформ, обеспечивая их доступность.

После реализации проектов добраться на поезде до аэропорта Рига с одной пересадкой смогут не только жители регионов Латвии, но также Литвы и Эстонии.

Финансирование обоих проектов предусмотрено в рамках Программы политики сплочения ЕС на 2021–2027 годы.

Как ранее сообщалось, 10 декабря 2024 года правительство Латвии концептуально договорилось, что приоритетными задачами первого этапа проекта Rail Baltica станет создание трансграничного соединения от Литвы до границы с Эстонией (в зависимости от привлечения финансирования), а также завершение строительных работ на пассажирской станции Rail Baltica в аэропорту Рига и на южной части Центрального вокзала Риги, чтобы обеспечить их функциональность в рамках существующей железнодорожной инфраструктуры, а также пересадочный узел в Саласпилсе (Даугавкрасты) между Rail Baltica и существующей сетью колеи 1520 мм.

По информации совместного предприятия стран Балтии RB Rail, затраты на первый этап проекта Rail Baltica в странах Балтии могут составить до 14,3 млрд евро, из которых в Латвии — 5,5 млрд евро. Однако благодаря оптимизации технических решений возможна экономия до 500 млн евро, а также другие потенциальные сокращения расходов.

Общая стоимость проекта, согласно анализу затрат и выгод, может достичь 23,8 млрд евро. В предыдущем анализе 2017 года стоимость проекта оценивалась в 5,8 млрд евро.

Проект Rail Baltica предусматривает строительство железнодорожной линии европейской ширины колеи (1435 мм) от Таллина до границы Литвы с Польшей, с целью соединения стран Балтии с остальной Европой. Общая длина новой линии в странах Балтии составит 870 км, с максимальной скоростью движения поездов до 240 км/ч.

Оборот группы LDz в прошлом году, по предварительным данным, составил 233,738 млн евро, что на 11,3% меньше, чем в 2023 году. Убытки группы выросли в 2,4 раза — до 7,794 млн евро.

LDz является управляющим инфраструктурой общественного железнодорожного пользования и головной компанией группы LDz.

#rail baltica
Оставить комментарий

