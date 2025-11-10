Потребительские цены в Латвии в октябре этого года по сравнению с сентябрём выросли на 0,4%, а в годовом выражении – по сравнению с октябрём 2024 года – увеличились на 4,3%. Месяцем ранее годовая инфляция составляла 4,1%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления, пишет ЛЕТА.

Одновременно средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в октябре повысился на 3,6%.

В октябре 2025 года по сравнению с сентябрём наибольшее влияние на рост цен оказали товары и услуги, связанные с жильём, в первую очередь – теплоэнергия. В то же время подешевели алкогольные напитки и табачные изделия, средства личной гигиены и косметика, одежда и обувь.

Наибольшее влияние на изменение уровня цен в октябре 2025 года по сравнению с сентябрём 2025 года оказали: товары и услуги, связанные с жильём (+0,3 процентного пункта), транспортом (+0,2 п.п.), продукты питания и безалкогольные напитки (+0,1 п.п.), обустройство жилья (+0,1 п.п.), а также алкогольные напитки и табачные изделия (-0,1 п.п.), различные группы товаров и услуг (-0,1 п.п.), одежда и обувь (-0,04 п.п.).

За месяц цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,5%.

Наибольшее влияние на рост цен в этой группе за месяц оказали свежие овощи (+6,6%). В результате окончания акций подорожали хлеб (+1,1%), сыр и творог (+1,4%), кондитерские изделия (+1,4%), молоко (+1,3%) и мороженое (+2,4%). Также подорожали свежая или охлаждённая рыба (+10,7%), кофе (+1,1%) и свежие фрукты (+0,7%). Подешевели растительное масло (-6,6%), макаронные изделия (-3,2%) и шоколад (-1,4%). Снизились также цены на свинину (-1,6%), оливковое масло (-4,4%) и картофель (-2,8%).

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия за месяц снизился на 1,6%. Цены на алкогольные напитки уменьшились на 2,3%, в основном за счёт акций на крепкий алкоголь и вино, в то время как пиво подорожало. Цены на табачные изделия снизились в среднем на 0,2%.

В группе одежды и обуви цены в среднем снизились на 0,8%. Цены на обувь упали на 4,7%, а одежда подорожала на 0,2%.

Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с жильём, за месяц увеличился на 1,6%. Наибольший рост цен в этой группе зафиксирован на теплоэнергию (+4,4%). Также подорожали электроэнергия (+1,5%), твёрдое топливо (+2,6%) и вывоз мусора (+0,5%). Удешевились услуги по управлению жильём (-0,6%).

В группе обустройства жилья цены за месяц выросли в среднем на 1,5%. Вследствие завершения акций подорожали средства для чистки и ухода за жильём (+2,4%), мебель для дома (+2,2%) и постельное бельё (+5,7%).

Товары и услуги, связанные с транспортом, за месяц подорожали на 1,4%, в основном из-за роста цен на пассажирские авиаперевозки. Топливо подорожало на 0,8%, в том числе дизельное – на 0,8%, бензин – на 1,1%, тогда как автогаз подешевел на 0,4%. Также подорожали техническое обслуживание и ремонт личных транспортных средств, а также пассажирские перевозки по автодорогам.

В группе различных товаров и услуг цены за месяц снизились на 1,2%. В основном подешевели средства личной гигиены и косметика из-за завершения акций. В то же время выросли цены на ювелирные изделия, в том числе из-за окончания скидок.

В остальных группах потребления за месяц заметнее всего подорожали услуги специалистов-медиков, книги художественной литературы и услуги общественного питания. Подешевели гостиничные услуги и фармацевтическая продукция.

В свою очередь в октябре 2025 года по сравнению с октябрём 2024 года наибольшее влияние на изменение среднего уровня потребительских цен оказали продукты питания и безалкогольные напитки (+1,5 процентного пункта), в первую очередь за счёт подорожания кофе, мяса птицы, яиц, шоколада, кондитерских изделий, вяленого, солёного или копчёного мяса, сливочного масла и молока. Существенное влияние также оказали товары и услуги, связанные с жильём (+1,1 п.п.), транспортом (+0,3 п.п.) и здравоохранением (+0,3 п.п.).

В группе продуктов питания и безалкогольных напитков за год цены выросли на 5,6%.

Наибольшее влияние на рост среднего уровня цен в этой группе за год оказал кофе (+35,3%). Подорожали мясо птицы (+18,3%), яйца (+21%), шоколад (+18,2%), кондитерские изделия (+5,8%), вяленое, солёное или копчёное мясо (+3,2%), сливочное масло (+11,3%) и молоко (+5,6%). Также выросли цены на молочную продукцию (+4,1%), говядину (+28,3%), растительное масло (+11,6%), свежие фрукты (+2,3%), сыр и творог (+1,8%), фруктовые и овощные соки (+6,1%), мороженое (+5,7%) и йогурт (+4,7%). Подешевели свежие овощи (-7,1%), оливковое масло (-11,3%), сахар (-6,9%), свежая или охлаждённая рыба (-5,8%), а также мука и другие зерновые продукты (-2,5%).

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия за год увеличился на 2,4%. Цены на табачные изделия выросли в среднем на 9,4%. В то же время алкоголь подешевел на 1,2%, в основном за счёт снижения цен на крепкий алкоголь и пиво.

Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с жильём, за год вырос на 6,2%. Наибольший рост за год зафиксирован на электроэнергию (+12,2%). Подорожали услуги по управлению жильём (+7,5%), природный газ (+10,9%), теплоэнергия (+1,8%), услуги по обслуживанию и ремонту жилья (+12,4%), аренда жилья (+6,7%), водоснабжение (+6,6%), канализация (+8,8%) и вывоз мусора (+5,1%). В то же время подешевело твёрдое топливо (-3,8%).

В группе здравоохранения средний уровень цен за год вырос на 4%. Подорожали услуги специалистов-медиков, стоматологические услуги, услуги лабораторий медицинских анализов и рентгенологических центров, а также фармацевтическая продукция.

Цены на товары и услуги, связанные с транспортом, за год увеличились на 2,6%, в основном из-за роста цен на пассажирские авиаперевозки (+12,8%) и топливо (+1,7%). Газ для автомобилей подорожал на 12,9%, дизель – на 1,4%, бензин – на 0,1%. За год выросли цены на прочие услуги для личных транспортных средств, их техническое обслуживание и ремонт. Подешевели подержанные автомобили.

Средний уровень цен на услуги ресторанов и гостиниц за год увеличился на 5,4%. Подорожали услуги общественного питания, в том числе услуги ресторанов и кафе (+4,5%), столовых (+6,1%) и заведений быстрого питания (+7,7%). Также выросли цены на гостиничные услуги (+5,9%).

В группе различных товаров и услуг средний уровень цен за год вырос на 4,5%. Подорожали средства личной гигиены и косметика, плата за проживание в домах престарелых, ювелирные изделия, а также услуги парикмахерских и салонов красоты. Подешевело страхование автотранспортных средств.

В остальных группах потребления наибольший рост цен за год зафиксирован на телекоммуникационные услуги, одежду, плату за подписку на телевидение, дошкольное и высшее образование, а также услуги в сфере досуга и спорта. В то же время подешевели цветы.