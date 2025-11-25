Евросоюз отложил регулирование этой сферы до 2027 года.

ЕС дает компаниям больше времени на адаптацию к новым правилам в области искусственного интеллекта, но эксперты и депутаты Европарламента говорят, что сожалеют об отступлении от правил, принятых всего год назад.

Европейская комиссия представила план "Цифровой омнибус", цель которого упростить масштабные правила ЕС в сфере информационных технологий.

Среди законодательных актов, на которые он распространяется, - Закон об искусственном интеллекте, который был принят в прошлом году.

Законодательство вводится в действие постепенно, но в "Омнибусе" Еврокомиссия официально объявляет, что введение в действие некоторых положений будет отложено.

В частности, "Омнибус" предоставляет больше времени предприятиям и организациям, внедряющим технологии ИИ высокого риска, которые используются для таких целей, как анализ резюме, оценка школьных экзаменов или оценка заявок на получение кредитов. Положения закона начнут действовать только в декабре 2027 года, более чем через год после первоначально запланированной даты - августа 2026 года.

Это может иметь серьезный эффект. Если "Цифровой омнибус" будет принят, модели ИИ смогут использовать ранее ограниченные данные для принятия решений о доступе к основным финансовым услугам.

Питер Норвуд, старший сотрудник по исследованиям и адвокации в Finance Watch, заявил, что это равносильно стратегии "дерегулировать, чтобы ускорить" ИИ, и что в конечном итоге скажется на потребителях.

"Согласно этим предложениям, человеку могут отказать в кредите из-за предвзятой модели искусственного интеллекта или взимать более высокие страховые взносы на основании прогнозируемого состояния здоровья - и все это без его ведома или согласия", - сказал он.

Еврокомиссия объясняет отсрочку недостаточной реализацией государствами блока и тем, что компаниям нужно время, чтобы адаптироваться к сложным новым правилам.

Лоббистская группа CCIA, в которую входят Amazon, Apple, Google и Uber, приветствовала предложенную в "Омнибусе" отсрочку, но призвала к "более смелым" и "более четким" действиям.

"Упущены важнейшие возможности повысить устаревший порог вычислений для определения моделей ИИ, представляющих "системный риск", и не исправлены проблемные формулировки об экстерриториальности положений об авторском праве, которые противоречат принципам ЕС и международного сообщества", - говорится в заявлении группы.

Некоторые критики "Омнибуса", однако, говорят, что пауза слишком затягивается.

"Потребителям было обещано упрощение, чтобы поддержать европейскую экономику, но предложение Еврокомиссии можно рассматривать только как дерегулирование почти исключительно в пользу Big Tech", - считает генеральный директор Европейской организации потребителей BEUC Агустин Рейна.

"Вместо того чтобы урезать права потребителей, европейский законодатель должен сосредоточиться на упрощении соблюдения законодательства в интересах как европейских компаний, так и потребителей", - предлагает он.

Хотя Франция и Германия уже приветствовали положения Закона об искусственном интеллекте, многие критически настроенные эксперты в области ИИ сожалеют о том, что многие страны ЕС не создали необходимые правоприменительные структуры для соблюдения законодательства в первоначальные сроки.

"Многие страны-члены ЕС пропустили установленный на август 2025 года срок назначения компетентных органов", - говорит Ханане Таиди, гендиректор TIC Council, представляющего независимые компании, ответственные за оценку соблюдения Закона об искусственном интеллекте.

"Пока эти национальные структуры не будут созданы, органы по оценке соответствия не смогут получать уведомления, и система не сможет полноценно функционировать", - отмечает Таиди.