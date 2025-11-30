Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Доля продаж китайских машин в РФ падает, цены снижаются 0 325

Бизнес
Дата публикации: 30.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ремонтопригодность авто из Поднебесной оставляет желать лучшего.

Ремонтопригодность авто из Поднебесной оставляет желать лучшего.

Средняя стоимость машины с пробегом составляет ныне около 20 000 евро.

Китайские авто на вторичном рынке России с января 2025 года подешевели на 200 тыс. руб (2000 евро). В ноябре машину с пробегом из КНР в среднем можно купить за 1,89 млн руб. (около 20 000 евро), подсчитали аналитики «Авто.ру». При этом средняя стоимость других иномарок с аналогичными характеристиками в полтора раза выше, 3,3 млн руб. Более 80% объявлений о продаже китайских машин приходится на кроссоверы, доля седанов — лишь 10%.

Четверть подержанных машин из КНР продается с еще действующей заводской гарантией, среди других иномарок она есть лишь у 6% транспортных средств, отметил представитель «Авто.ру» Георгий Голубев: «Немецкие, японские и корейские марки сохраняют доминирующее положение. Но за последние пять лет доля китайских производителей увеличилась более чем в два раза. Эти машины заметно выигрывают по ряду параметров у других иномарок. Они моложе, стоят дешевле и нередко продаются с действующей заводской гарантией. Средняя стоимость подержанного китайского автомобиля не старше семи лет за год снизилась до 1,9 млн руб. Тогда как аналогичные иномарки из других стран остаются куда дороже, около 3,3 млн руб.

Средний возраст машин из КНР составляет около четырех лет, а пробег — 69 тыс. км. Более 80% авто, выставленных на продажу, продаются первым владельцем».

По данным «Автостата», в октябре россияне приобрели более 650 тыс. автомобилей с пробегом. В топ-10 нет ни одного китайского бренда. Первое место за Lada, следом идут Toyota, Kia, Hyundai и Nissan. Также россияне предпочитают Volkswagen, Chevrolet, Honda, Renault и BMW. Машины из КНР все еще не заслужили высокого доверия, считает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр: «Россияне делают свой выбор, они опасаются подержанных китайских автомобилей. Понятно, что срок семь лет не очень релевантный, потому что до 2022 года иномарок из КНР продавалось крайне мало. После, конечно, произошел качественный рывок вверх, ибо единственные официальные импортеры, которые остались, это, соответственно, компании из Поднебесной.

Учитывая некоторые проблемы, которые существовали с китайскими автомобилями (иногда с покраской, иногда с какими-то элементами электроники или подвески) доверия у россиян к ним нет. Если человек выбирает новый автомобиль, то понятно, что он рассчитывает на какой-то гарантийный срок и уверен в том, что ему будут ремонтировать машину в этот период, все будет в целом в порядке. Большой вариативности у него нет, и все-таки на вторичном рынке покупатель выбирает старую, проверенную, может быть, не такую навороченную европейскую модель попроще, к которой привык. Как известно, чем примитивнее авто, тем оно дешевле в ремонте. Вот этой ремонтной пригодности люди не могут увидеть в китайских автомобилях, хотя постепенно доверие все-таки повышается. Однако это распространяется на модели 2023-2024 года, когда уже появилась какая-то привычка, взгляд уже выбрал эти машины в немалом количестве на дорогах».

В октябре на российском рынке было реализовано немногим более 82 тыс. новых легковых машин китайских марок. Впервые за более чем два года показатель составляет менее 50% продаж.

Читайте нас также:
#цены #рынок #автомобили #автопром
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Цены на топливо в Латвии меняются равномерно и стабильно - эксперт
Изображение к статье: A321 тоже попали в число подозрительных. Иконка видео
Изображение к статье: Рудник Серра Верде в бразильском штате Гояс. Иконка видео
Изображение к статье: Продуктовые сети стали самым прибыльным бизнесом Латвии - почему это тревожный сигнал для экономики

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Латвии лидирует в ЕС по числу новых носителей ВИЧ: кому надо срочно пройти проверку, чтобы избежать СПИДа
Наша Латвия
Изображение к статье: Почему вес матраса увеличивается и какие опасности таят лестницы: шокирующие факты
Дом и сад
Изображение к статье: Повышаем либидо: советы сексолога
Люблю!
Изображение к статье: Полмиллиарда за выходные: «Зверополис 2» установил мировой рекорд по кассовому старту
Бизнес
Изображение к статье: Наиболее вредный компонент в новогодних салатах: советы диетолога по замене
Еда и рецепты
Изображение к статье: Какие угощения можно предложить кошке
В мире животных
Изображение к статье: Латвии лидирует в ЕС по числу новых носителей ВИЧ: кому надо срочно пройти проверку, чтобы избежать СПИДа
Наша Латвия
Изображение к статье: Почему вес матраса увеличивается и какие опасности таят лестницы: шокирующие факты
Дом и сад
Изображение к статье: Повышаем либидо: советы сексолога
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео