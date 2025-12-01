Baltijas balss logotype
Корпорация Airbus: 6000 лайнеров нуждаются в перепрограммировании 0 99

Бизнес
Дата публикации: 01.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: A321 тоже попали в число подозрительных.

A321 тоже попали в число подозрительных.

Лайнеры могут начать вести себя слишком самостоятельно.

Европейская авиастроительная корпорация Airbus сообщила, что тысячам произведённых ею самолётов потребуются программные, а иногда и аппаратные обновления из-за того, что мощное солнечное излучение способно искажать данные, необходимые для навигации.

Проблема обнаружилась после происшествия с лайнером A320 авиакомпании Jet Blue 30 октября в американском штате Флорида. Он начал резко терять высоту и был вынужден совершить экстренную посадку. По меньшей мере 15 человек получили травмы.

Проблема затрагивает самолёты самой популярной модели A320, а также A318, A319 и A321. Всего это около 6000 машин (около половины мирового парка), но в случае примерно 5100 будет достаточно относительно простого обновления программного обеспечения, оно занимает около трех часов, сообщает корреспондент Би-би-си Тео Леггетт.

Но для более старых самолётов потребуется и замена аппаратуры, для чего их придётся временно вывести из эксплуатации. Airbus признал, что это может нарушить работу его клиентов, и извинился за это.

Британский регулятор, Управление гражданской авиации, сообщил, что эти процедуры с высокой вероятностью приведут к «отдельным нарушениям и отменам авиарейсов», хотя проблема затрагивает «только некоторые» из британских авиакомпаний.

Среди авиакомпаний, которые уже признали, что им придётся временно вывести из эксплуатации часть самолётов, — Wizz Air, Air India и Air New Zealand. British Airways, насколько известно по неофициальным каналам, вряд ли сильно пострадает, сообщает корреспондент Би-би-си.

Easyjet сначала сообщил, что «ожидает, что результатом этого станут определённые перебои», о чем он проинформирует пассажиров напрямую. Через несколько часов компания объявила, что уже установила обновления на «многие» самолеты, и как минимум в субботу они будут летать в нормальном режиме.

American Airlines опубликовала более детальную информацию: затронуты 340 ее самолетов, но огромное большинство обновлений будут завершены в течение сегодняшнего и завтрашнего дней.

#авиация #безопасность полетов
Видео