Как на Латвию влияют санкции против российских нефтяных гигантов? 0 760

Бизнес
Дата публикации: 04.12.2025
LETA
Изображение к статье: Как на Латвию влияют санкции против российских нефтяных гигантов?
ФОТО: dreamstime

Один из крупнейших "спонсоров" российского бюджета - нефтеперерабатывающее предприятие "Лукойл" - до сих пор не был включен в санкционные списки Евросоюза, несмотря на почти четыре года войны и 19 принятых пакетов санкций, пишет журнал Ir.

Против столь значимой для российской экономики "Роснефти" также действовали лишь частичные ограничения - запрет на совершение сделок с ней.

"Лукойл" владеет широкими сетями АЗС в Румынии, Болгарии, Финляндии, а также нефтеперерабатывающими заводами в Нидерландах, Румынии и Болгарии, при этом один из важнейших активов концерна расположен за пределами ЕС - на крупном нефтяном месторождении West Qurna 2 в Ираке. США же решили применить санкции к обоим российским нефтяным гигантам, и с 21 ноября управляемые ими компании фактически не могут работать по всему миру.

Хотя санкции США напрямую не применяются в Латвии, их влияние здесь ощутимо: "Не могу представить, чтобы какое-то финансовое учреждение обеспечивало деятельность таких провайдеров", - говорит заместитель руководителя Службы финансовой разведки по вопросам санкций Паулис Ильенков, отмечая, что банки рискуют попасть под вторичные санкции США.

В Латвии прямые последствия ощутит предприятие Вентспилсского порта "Vars", полностью принадлежащее "Лукойлу": в прошлом году его оборот превысил 4 млн евро, доход составил 860 тыс. евро, а в 2023 году выручка еще достигала 1,3 млн. "Vars", занимающийся перевалкой акрилонитрила и ранее имевший статус важного для национальной безопасности коммерческого общества, в ноябре прошлого года утратил этот статус после исключения терминала из состава критической инфраструктуры. Руководство компании от комментариев отказалось.

Ранее "Lukoil" владел сетью АЗС в Латвии, однако в 2016 году "Lukoil Europe Holding" продал активы австрийской "Amic Energy Management", передавшей станции в аренду "Viada Baltija". Этот бизнес оказался прибыльным: за последние три года "Amic Latvia" заработала более 13 млн евро. Компания подчеркивает отсутствие связей с российскими структурами - ее бенефициарами являются граждане стран ЕС. В "Viada" заявили, что в случае подтверждения связей делового партнера с Россией договор аренды был бы расторгнут "без всяких оговорок".

#санкции #Латвия #экономика #Россия
