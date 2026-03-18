В Европарламенте хотят «запретить» искусственному интеллекту... раздевать людей

В мире
Дата публикации: 18.03.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: В Европарламенте хотят «запретить» искусственному интеллекту... раздевать людей

В ЕС проголосовали за запрет применения ИИ для генерации интимных изображений.

Комитет Европарламента по гражданским свободам, правосудию и внутренним делам подготовил почву для запрета использования ИИ с целью создания сексуализированных изображений реальных людей без их согласия. Члены комитета, сообщает Deutsche Welle, одобрили внесение новой поправки в закон об искусственном интеллекте, который может вступить в силу уже в этом году. Теперь за новую поправку должен проголосовать Европарламент.

Эта мера рассматривается как реакция на создание и распространение миллионов откровенных изображений женщин, сгенерированных чат-ботом Grok на основе обычных фотографий, отмечает AFP. Для создания таких изображений достаточно было дать чат-боту команду, например, "Сними с нее одежду" или "Надень на нее бикини". Также стала возможной генерация детской порнографии.

#права человека #Европарламент #искусственный интеллект
