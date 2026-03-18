РФ обратилась в оргкомитет «Оскара» из-за фильма Таланкина

Дата публикации: 18.03.2026
СПЧ пожаловался в оргкомитет премии "Оскар" и ЮНЕСКО на нарушение прав детей при создании и распространении фильма "Господин Никто против Путина", снятого школьным учителем в Карабаше и ставшего лауреатом "Оскара".

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ пожаловался на нарушение прав несовершеннолетних создателями документального фильма "Господин Никто против Путина" (Mr. Nobody against Putin), получившего американскую премию "Оскар". Соответствующие обращения были направлены в оргкомитет "Оскара" и генеральному секретарю ЮНЕСКО Халеду аль-Анани, сообщил СПЧ в Telegram в среду, 18 марта.

Предполагаемые нарушения прав детей

В обращении постоянной комиссия СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека указывается, что использованные в фильме видеоматериалы были сняты в российском образовательном учреждении его сотрудником с целью "для использования в рамках образовательного процесса" и содержали изображения детей. В дальнейшем они были переданы третьим лицам в коммерческих целях и получили широкое международное распространение, говорится в документе.

Видеоматериалы использовались без согласия родителей этих детей и "без учета ограниченного характера использования подобных материалов, изначально снятых в образовательной среде", заявили в СПЧ. Авторы обращения считают, что такие действия нарушают Конвенцию ООН о правах ребенка и "общепринятые принципы этического обращения с материалами, содержащими изображения несовершеннолетних".

В РФ призывают оргкомитет "Оскара" и ЮНЕСКО провести проверку

Члены СПЧ также обратили внимание на обращение в компетентные органы РФ родителей и законных представителей детей, ставших участниками фильма Павла Таланкина. Они призвали оргкомитет "Оскара" и ЮНЕСКО провести проверку соблюдения прав детей при производстве и распространении фильма.

Если будут установлены нарушения, необходимо "рассмотреть вопрос о соответствии данного произведения этическим и правовым стандартам, применяемым Академией при награждении", считают в СПЧ. "Защита прав детей является универсальной ценностью, признанной международным правом, и не может зависеть от политических или иных обстоятельств", - указывается в обращении.

Документальный фильм об индоктринации детей в России

Соавтором документального фильма "Господин Никто против Путина" о военной пропаганде в российской школе, стал бывший школьный учитель Павел Таланкин. В основу ленты легли видеозаписи, снятые им в одной из школ города Карабаш в Челябинской области с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. В обязанности Таланкина входила съемка таких мероприятий как линейки, конкурсы и открытые уроки. Летом 2024 года Таланкин покинул страну с отснятым в течение двух лет материалом, после чего смонтировал работу совместно с американским режиссером Дэвидом Боренштейном.

15 марта картина получила премию "Оскар" Американской киноакадемии в категории "лучшая документальная картина". "Четыре года мы смотрим на звездное небо и загадываем самое важное желание. Очень важное желание. Но есть страны, где вместо звезд с неба падают бомбы и летят дроны. Во имя нашего будущего, во имя всех наших детей, давайте остановим все войны. Сейчас", - заявил Таланкин на церемонии в Лос-Анджелесе. Российские госСМИ не сообщили о награде.

