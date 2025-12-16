Мало того, что латвийские поля заливает водой, так эта вода еще и плохого качества.

Достаточно выглянуть за окно, чтобы уяснить суть климатических перемен — погода в ЛР делается все более теплой и влажной. Температура +10 в декабре — только продолжение все той же тенденции, из-за которой в стране произошли массивные ливни и паводки, и Министерство земледелия даже провозгласило чрезвычайную ситуацию. Латвию — затапливает!

Что травит реки?

А ведь более 60% сельскохозяйственных земель Латвии и около 40% лесных земель являются мелиорированными, сообщил на днях Консультативный совет по среде. С целью более быстрого сброса воды регулируется около 13808 км рек, что составляет более 30% от общей протяженности рек Латвии.

«Каждый год, в том числе за финансирование Европейского Союза, в Латвии восстанавливаются многие сотни ранее выпрямленных участков рек или так называемые водоемы государственного значения», отмечается в документе, отправленном в Сейм.

Однако работы в основном делаются по старинке. Как указывают эксперты Совета по среде, «в силу недостатка финансовых средств до сих пор доминирующим подходом в очистке является восстановление изначально (во время Советского Союза) запроектированных параметров, которые в основном означают перерытие выпрямленных рек в длинные, однообразные участки, с выемкой грунта в больших объемах». Нередкой практикой является также вырубка деревьев и кустарников в руслах рек. «Эти устаревшие методы уничтожают естественно восстанавливающиеся места обитания и кормления рыб, птиц, земноводных и видов других групп, оказывая негативное воздействие на экологическое качество вод, которое в Латвии и так низкое».

Методы, с которыми в настоящее время борются с паводками, таким образом, не являются долгосрочными — и приводят лишь к затоплению находящихся ниже по течению населенных пунктов. Выпрямление русла рек и прочие геоморфологические преобразования, являются дополнительным фактором загрязнения латвийских внутренних вод смывами с сельскохозяйственных земель, которые несут с собой в реки продукты жизнедеятельности животных, минеральные удобрения, средства защиты растений. Подобные биогенные утечки приводят к повышенной эвтрофикации — водоемы стремительно зарастают водорослями, их массовой гибели, разложению и, как следствие, к дефициту кислорода в воде, заморам рыбы и появлению токсинов, делающему воду непригодной.

Дерево и лосось

До 2027 года Латвия должна была бы выполнить требования Закона о водном хозяйстве — то есть, реки и озера обязывали «достигнуть хорошего экологического качества и потенциала воды». В качестве пилотного проекта приводится инновационная работа на речке Дзелзупе в Талсинском крае. На ней была проведена экспертиза биотопов, обширное рытье не велось, лишь тщательно вычистили русло, что позволило на 10-километровом протяжении водоема обеспечить нерест лосося.

На практике выяснили, что склоняющиеся над рекой деревья — благо, ибо они обеспечивают естественную тень, препятствующую чрезмерному разрастанию водной флоры, а также укрепляют берега от эрозии.

Хоть потоп

Ученые экологи ЕС, в частности из научного ресурса Nature, считают, что в условиях Латвии - «более допустимо затопление не населенных заливных земель, которое там не порождает существенных убытков или рисков». Заливные луга, леса и болота сами по себе являются «зеленой инфраструктурой, которая обеспечивает, чтобы паводковым водам было где накапливаться».

«Роль пойм рек и других водно-болотных угодий в уменьшении рисков наводнений в Латвии до сих пор мало изучалась, - констатирует замначальника Совета по среде Валтс Вилнитис, - однако доступные исследования подтверждают, что вклад пойм в уменьшение паводка важен. Например, подсчитано, что пойма середины Даугавы существенно снижает риски наводнения для Екабпилса на фазе наполнения паводкового периода, понижая максимальную возможную высоту уровня воды в городе более чем на метр — таким образом уменьшая размер возможных разрушений и материальный ущерб, который мог бы возникнуть, если бы в середине Даугавы не было этой естественной, регулирующей гидрологической системы. В планах по обслуживанию речных бассейнов также рекомендуется как можно скорее восстановить «латеральную непрерывность» реки, то есть связать ее с поймой реки, которая играет важную роль и в улавливании загрязнения».

Деньги за хранения... паводка

Латвия могла бы, как в развитых государствах ЕС, сделать источником доходов... наводнения!

«Такие территории сложно обслуживать, поэтому большую поддержку должны оказывать сельские хозяева, которые эти поймы содержат и обеспечивают тем общественную выгоду. В Евросоюзе есть примеры хорошей практики, где за содержание и позволение затопить пойменные луга или другие затопляемые территории их хозяевам во время половодья доплачивают местные самоуправления или даже жители местных поселков или городов, чьи дома и инфраструктура находятся в зонах риска наводнения в нижнем течении реки. Такое соглашение есть, например, в австрийском городе Альтенмаркт: там для контролируемого накопления паводковых вод создан хозяйственный кооператив, который получает поддержку от местных жителей за допустимое затопление этой территории».

Министерство против бобров

Со своей стороны, Министерство умного администрирования и регионального развития (VARAM) считает, что и в условиях, когда от Латвии требуется соблюдать экологические мероприятия Natura 2000, все же «допустим снос бобровых дамб», а равно и «уборка такого скопления деревьев, которое задерживает течение». «Таким образом возможно сохранить как функцию водоотвода, так биологическое разнообразие», – считает парламентский секретарь ведомства Янис Патмалниекс.

В проводимых в 2025 году широких работах по перестройке мелиоративных систем принималось во внимание мнение экспертов по защите среды. Так, на 147 гектарах мелиорационной системы «Межарес» качественно потрудилось муниципальное SIA Rīgas meži, а на 283 гектарах системы «Лангстиньский массив» - государственное AS Latvijas valsts meži. Разработаны основные направления оценки лесной мелиорации, позволяющие уменьшить бюрократическую нагрузку.

Между тем, Союз самоуправлений Латвии в лице председателя Гинтса Каминскиса, называет нерешенной проблемой — чересполосицу. «В ходе исторического развития Латвии, в том числе земельной реформы, нередко сложилась ситуация, что исторические мелиоративные сооружения в полном объеме или фрагментарно находятся на землях, принадлежащих другим лицам». «Необходимо учитывать и сложный, а порой и невозможный процесс взыскания штрафов».

Потому муниципальные органы просят дать им право вести гидротехнические работы, не взирая на формы собственности. Так что, если на вашей частной земле имеется некий водоем, то будьте готовы к визиту экологов и местных властей!