Декарбонизация грузовиков: Латвии придётся перестроить всю систему перевозок 1 6312

Бизнес
Дата публикации: 16.12.2025
LETA
Изображение к статье: Декарбонизация грузовиков: Латвии придётся перестроить всю систему перевозок
ФОТО: Unsplash.com

Грузовой автотранспорт является одним из крупнейших источников выбросов парниковых газов в Латвии, и при отсутствии четкой стратегии существует риск утраты конкурентоспособности и неспособности достичь поставленных перед государством целей по сокращению выбросов, пишет Dienas Bizness.

Такие выводы прозвучали на семинаре, участники которого обсуждали необходимые изменения в сфере грузового и коммунального транспорта в контексте декарбонизации.

Согласно данным Министерства сообщения, в 2025 году в Латвии было немногим больше 100 000 грузовых автомобилей и 4737 лицензированных грузоперевозчиков, в том числе 26% осуществляли внутренние перевозки, а 74% - международные. 96 342 грузовых автомобиля работают на дизельном топливе, бензин используют 2288 грузовиков, сжиженный природный газ - 1031, сжатый природный газ - 314, а на электричестве работает 291.

Таким образом, доля безэмиссионных грузовых автомобилей составляет всего 0,29% общего количества грузового транспорта в Латвии. На автотранспорт приходится 97,4% всех транспортных выбросов, тогда как на железнодорожный - 2,4%.

Как указывают эксперты, декарбонизация грузового транспорта в Латвии - не отдаленное будущее, а неотложная необходимость, и, чтобы не лишиться преимуществ на рынках Балтии и Европы, жизненно важно внедрить четкую, прогнозируемую и устойчивую систему господдержки, позволяющую предприятиям планировать долгосрочные инвестиции и переход на современный парк грузовых автомобилей.

Минсообщения провело исследование, в рамках которого моделировались три сценария - минимальный (саморегуляция рынка и постепенный переход к более экологичным транспортным средствам), оптимальный и максимальный (налоговые стимулы, субсидии, запреты и ограничения, развитие железнодорожных грузовых перевозок). В качестве возможных налоговых стимулов рассматриваются дифференцированный налог на эксплуатацию транспортных средств в зависимости от объема выбросов, льготы для малоэмиссионных и безэмиссионных грузовых автомобилей, субсидии на приобретение автомобилей, поддержка для развития инфраструктуры альтернативных видов топлива. В свою очередь в качестве ограничительных мер рассматривается введение зон с низким или нулевым уровнем выбросов в центрах городов.

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
