Политолог, эксперт по безопасности, полковник запаса Раймонд Рубловскис в передаче TV24 «Globuss» высказал гипотезу: «Дорогие друзья, мой месседж таков: принимайте антидепрессанты и отдыхайте — скорее всего, в 2028 году президентом США станет Вэнс, который пробудет на посту два срока». Он также дал пессимистичный прогноз по войне в Украине, сообщает nra.lv.

В Латвии многие считают, что нужно лишь продержаться до осени, когда в США пройдут президентские выборы, после чего всё встанет на свои места, поскольку осенью 2028 года Дональд Трамп проиграет. По словам Рубловскиса, однако, нас ожидает жёсткая идеология как минимум на 12 лет, потому что предстоит «сломать всё полностью» — «глубинное государство» в Америке, либералов в Европе и глобалистов повсюду.

Европейские вооружённые силы невелики и, по его словам, у них нет главного — того, за что в США борется Пит Хегсет, — менталитета солдата.

«Они давно не были на войне, а участвовали лишь в миротворческих миссиях, где есть толстая книга законов и постоянно нужно следить, чтобы никому не навредить и случайно в кого-то не попасть», — сказал Рубловскис, добавив, что это не задача солдат.

По его мнению, у солдата есть две задачи — уничтожить как можно больше противника и разрушить как можно больше инфраструктуры; чтобы выиграть войну, именно это и нужно делать. Как только, по его словам, появляются «vogue»-курсы, курсы инклюзивности, критической истории и тому подобное, армия деморализуется, и Трампу в США удалось это успешно ликвидировать.

Мы сейчас в Европе говорим о необратимых потерях в войне в Украине, но реальное число жертв, как и после Второй мировой войны, станет известно лишь через 50 лет, убеждён Рубловскис. Сейчас обе стороны говорят о миллионе погибших с украинской стороны и миллионе — с российской. Эксперт сомневается, что общество любой современной европейской страны способно принять даже несколько тысяч погибших или раненых. И если существование государства не находится под угрозой, то зачем ему отправлять своих людей на войну в Украине?

«Экзистенциальный “кейс” будет у “макронов”, “тусков”, “сикорских”, фон дер Ляйен — у их должностей, у них самих. У кого не будет экзистенциального “кейса” — это у всех тех партий, которые поддержит Дональд Трамп, для них это действительно не будет экзистенциально. А для всех тех, кто распространял эту идеологию в Европе, — да, для них…», — сказал Рубловскис.

Ситуация в Украине, по его мнению, придёт к какому-то соглашению, невыгодному для Украины, поскольку выглядит так, что Трамп сейчас не собирается уступать Европе ни по одному вопросу. И Трамп просто может, как недавно сказал его сын на конференции в Дохе: теперь платите за всё сами, оружие мы вам не дадим; хотите помогать украинцам воевать — помогайте, это ваше дело, мы не вмешиваемся.

«Он [Трамп] очень чётко сказал, что Украина без поддержки США — а мы все это прекрасно понимаем — проиграет эту войну уже весной следующего года. Уже сейчас у них нет денег, речь идёт о 140 миллиардах, и встаёт вопрос, как финансировать Вооружённые силы Украины и саму Украину как государство», — заявил Рубловскис, высказывая пессимистичный прогноз по войне в Украине.

