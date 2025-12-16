Мошенники добрались до «SEB banka»: важное предупреждение клиентам 1 7188

Бизнес
Дата публикации: 16.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Мошенники добрались до «SEB banka»: важное предупреждение клиентам

«SEB banka» предупреждает о фальшивой интернет-странице интернет-банка, размещённой мошенниками в виде спонсируемой ссылки в поисковой системе Google, сообщила агентству LETA представитель банка Елена Новак.

Банк заметил, что мошенники используют платное размещение в результатах поиска Google, чтобы перенаправить клиентов на поддельную страницу интернет-банка «SEB».

Если ввести в Google слово ibanka, среди первых (спонсируемых) результатов поиска появляются созданные мошенниками фальшивые страницы, которые визуально схожи с настоящей интернет-банковской страницей «SEB», однако отличаются адресом сайта, а также тем, что часть текста может быть на литовском языке.

При входе на поддельную страницу клиент, сам того не осознавая, передаёт свои данные мошенникам, которые затем могут получить доступ к интернет-банку клиента и осуществлять как переводы, так и карточные платежи.

«SEB banka» призывает клиентов внимательно проверять адрес интернет-банка — это первый признак, по которому можно отличить поддельную страницу от настоящей.

В банке рекомендуют при входе в интернет-банк самостоятельно вводить полный адрес ibanka.lv в адресной строке браузера, использовать кнопку входа в интернет-банк на официальном сайте www.seb.lv, а также при поиске в Google избегать выбора «спонсируемых» результатов поиска.

В «SEB banka» добавили, что сообщают о каждой фальшивой странице, и она блокируется, однако мошенники продолжают создавать всё новые сайты.

По объёму активов «SEB banka» является вторым по величине банком в Латвии, свидетельствуют данные Банка Латвии.

#Латвия #мошенники #google #кибербезопасность
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
