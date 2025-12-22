Baltijas balss logotype
2025 год в экономике - лучше предыдущих четырех 0 441

Бизнес
Дата публикации: 22.12.2025
LETA
Изображение к статье: 2025 год в экономике - лучше предыдущих четырех

Пока итоговый прирост внутреннего валового продукта (ВВП) Латвии за этот год еще не подсчитан, однако можно предположить, что результат будет лучше, чем в прошлом году, пишет Nra.lv.

По данным Центрального статистического управления, в третьем квартале ВВП в сравнительных ценах вырос на 2,5% в годовом выражении (данные без сезонной и календарной корректировки). По сравнению с предыдущим кварталом ВВП увеличился на 0,6% (с учетом сезонной и календарной корректировки). Наибольший вклад в рост ВВП внесла обрабатывающая промышленность.

Это позволяет ожидать, что по итогам года экономика покажет пусть и небольшой, но рост, в отличие от 2024 года, когда был зафиксирован спад на 0,4%. По оценкам, рост ВВП в уходящем году может составить 1,5-2%.

Главный экономист банка "Citadele" Карлис Пургайлис отмечает, что этот год стал одним из лучших для экономики Латвии за последнее время: после нескольких лет стагнации она вновь начала расти. Росту способствовали факторы, укрепившие как предпринимательскую активность, так и потребление населения. Несмотря на то, что инфляция в Латвии по-прежнему выше среднего уровня по Европе, заработные платы росли быстрее, что улучшило покупательную способность жителей. В то же время, по словам эксперта, сохраняются и риски, способные повлиять на дальнейшие темпы развития.

После спада и стагнации, начавшихся в 2021 году, в первые два квартала текущего года экономика перешла к росту, который к середине года продемонстрировали почти все отрасли. Восстановилось производство, чему способствовал спрос как на экспортных, так и на внутреннем рынках. Рост отмечен также в финансовом секторе, сфере услуг и в лесном хозяйстве - одной из ключевых отраслей Латвии. Спад зафиксирован в добывающей промышленности и разработке карьеров, а также в меньшей степени - в сфере недвижимости, торговле, транспорте и туризме.

Пургайлис выделяет четыре основных фактора восстановления экономики: рост внутреннего потребления, увеличение экспорта товаров и услуг, снижение процентных ставок Европейским центральным банком, а также более активное освоение фондов Европейского союза. Экономист также обращает внимание на парадоксальный эффект так называемых "тарифных войн Трампа", которые в этом году оказались выгодными для Латвии, поскольку американские импортеры ускоренно закупали товары, произведенные в Европе и других странах.

#Латвия #предпринимательство #ВВП #потребление #экономика
