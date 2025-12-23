Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Стартапам помогут – но не деньгами: Латвия привлекает финансов в 10 раз меньше, чем Эстония 4 1106

Бизнес
Дата публикации: 23.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: РТУ сделается главным центром коммерциализации познаний.

РТУ сделается главным центром коммерциализации познаний.

ФОТО: пресс-фото

Европейский инвестиционный банк с января 2026 года откроет программу поддержки новым предприятиям нашей республики. В договоре о сотрудничестве «единым контактным пунктом» обозначено Латвийское агентство инвестиций и развития.

В первой трети

Во всемирном рейтинге Global Startup Ecosystem Index 2025, ЛР располагается на 49-м месте среди 150 государств мира. «Есть потенциал стать технологическим центром с доступом к рынку Европы и относительно низкими жизненными выплатами», – утверждает документ Министерства экономики, обосновывающий необходимость займов Европейского инвестиционного банка (EIB).

Экосистема латвийских стартапов в последние годы развивалась, и в стране работает более пятисот новых юридических лиц, однако для привлечения инвестиций характерна неравномерная динамика, и объемы частного рискового капитала по-прежнему значительно отстают от Эстонии и Литвы.

Согласно информации Латвийской ассоциации начинающих предприятий, латвийские стартапы за последние десять лет привлекли в общей сложности 620 млн евро в качестве инвестиций. В прошлом году объем привлеченных в Латвию средств достиг 34 млн евро, тогда как в Литве он составил 426 млн евро, а в маленькой Эстонии — 353 млн евро. Эти данные наглядно показывают, что в Литве и Эстонии в привлечении инвестиций существенно опережают Латвию.

У семи нянек дитя без глазу

«Несмотря на то, что в Латвии доступны различные инструменты поддержки государства и ЕС многие предприятия недостаточно подготовлены для профессионального привлечения инвестиций — не хватает единой методики, структурированных инструментов и единого подхода, как подготовить предприятия к требованиям инвесторов. Поддерживающая среда по-прежнему оценивается как фрагментированная, и в ней наблюдаются существенные различия между компетенциями организаций и качеством услуг», – самокритично признают власти.

Вроде бы есть где разгуляться стартаперу: Латвийский технологический центр, Латвийский технологический парк, Научно-инновационный парк, Вентспилский парк высоких технологий... Но «не созданы достаточно долгосрочные модели финансирования».

Новый год принесет свежие веяния в стартапное дело: EIB создаст специальную цифровую платформу для поддержки новых предприятий, а пилотный проект с 1 января по 30 июня будет проходить на базе Рижского технического университета, куда смогут обратиться до 70 представителей компаний. Тем не менее простой тумбочкой, где можно взять денег, EIB не будет – «сотрудничество будет осуществляться с перевесом нематериальных вложений — содействуя обмену профессиональными знаниями...»

В проекте, вынесенном министром экономики Викторсом Валайнисом (Союз «зеленых» и крестьян) записано также, что ведомство отчитается за проделанную работу до 31.12.2027 — т.е., уже при совсем новом Сейме и правительстве.

Читайте нас также:
#Эстония #инвестиции #финансы #Латвия #предпринимательство #развитие #технологии #стартап
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
7
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(4)
  • З
    Злой
    23-го декабря

    И у меня хорошо это получается

    3
    3
  • З
    Злой
    23-го декабря

    И латвия и эстония , мне пофиг, я делаю всё чтобы мои деньги не шли этим тявкающим.

    12
    2
  • Д
    Дед
    23-го декабря

    Вы пробовали, что то открыть в Латвии? Как только ты открылся, то есть рассказал, что хочешь заняться бизнесом, ты сразу должен государству и ВИД уже стало начислять налоги. Как они говорят- Вы не переживайте, Вы потом их заплатите, вместе со штрафными. В Латвии налоги и система запрещают вообще, чем либо заниматься.

    18
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Дед
    23-го декабря

    А потом латыши удивляются, почему в прошлом году объем привлеченных в Латвию средств достиг 34 млн евро, тогда как в Литве он составил 426 млн евро, а в маленькой Эстонии — 353 млн евро. И потом, какой инвестор будет вкладывать деньги при такой налоговой системе? Складывается впечатление, что в ЕС резко поумнели!

    19
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В сборочном цеху предприятия. Иконка видео
Изображение к статье: Из-за решения Индонезии резко выросли мировые цены на никель
Изображение к статье: Пузырь ИИ лопнет, в дома придут роботы-гуманоиды, продолжится скупка золота: FT не угадывает, но продолжает гадать
Изображение к статье: Лабубу превращается в лабуду: покупатели наигрались со странными куклами

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Финляндии придется дорого заплатить!» Медведев пригрозил стране ЕС и НАТО
В мире
1
Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Трамп заявил, что США «готовы прийти на помощь» протестующим в Иране
В мире
Изображение к статье: Почему кошки облизывают своих хозяев и когда стоит беспокоиться
В мире животных
Изображение к статье: Средний класс и люди среднего возраста - основа оппозиции. Иконка видео
В мире
1
Изображение к статье: Восстановление после праздников: какие напитки помогут улучшить пищеварение?
Еда и рецепты
1
Изображение к статье: «Финляндии придется дорого заплатить!» Медведев пригрозил стране ЕС и НАТО
В мире
1
Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Трамп заявил, что США «готовы прийти на помощь» протестующим в Иране
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео