Европейский инвестиционный банк с января 2026 года откроет программу поддержки новым предприятиям нашей республики. В договоре о сотрудничестве «единым контактным пунктом» обозначено Латвийское агентство инвестиций и развития.

В первой трети

Во всемирном рейтинге Global Startup Ecosystem Index 2025, ЛР располагается на 49-м месте среди 150 государств мира. «Есть потенциал стать технологическим центром с доступом к рынку Европы и относительно низкими жизненными выплатами», – утверждает документ Министерства экономики, обосновывающий необходимость займов Европейского инвестиционного банка (EIB).

Экосистема латвийских стартапов в последние годы развивалась, и в стране работает более пятисот новых юридических лиц, однако для привлечения инвестиций характерна неравномерная динамика, и объемы частного рискового капитала по-прежнему значительно отстают от Эстонии и Литвы.

Согласно информации Латвийской ассоциации начинающих предприятий, латвийские стартапы за последние десять лет привлекли в общей сложности 620 млн евро в качестве инвестиций. В прошлом году объем привлеченных в Латвию средств достиг 34 млн евро, тогда как в Литве он составил 426 млн евро, а в маленькой Эстонии — 353 млн евро. Эти данные наглядно показывают, что в Литве и Эстонии в привлечении инвестиций существенно опережают Латвию.

У семи нянек дитя без глазу

«Несмотря на то, что в Латвии доступны различные инструменты поддержки государства и ЕС многие предприятия недостаточно подготовлены для профессионального привлечения инвестиций — не хватает единой методики, структурированных инструментов и единого подхода, как подготовить предприятия к требованиям инвесторов. Поддерживающая среда по-прежнему оценивается как фрагментированная, и в ней наблюдаются существенные различия между компетенциями организаций и качеством услуг», – самокритично признают власти.

Вроде бы есть где разгуляться стартаперу: Латвийский технологический центр, Латвийский технологический парк, Научно-инновационный парк, Вентспилский парк высоких технологий... Но «не созданы достаточно долгосрочные модели финансирования».

Новый год принесет свежие веяния в стартапное дело: EIB создаст специальную цифровую платформу для поддержки новых предприятий, а пилотный проект с 1 января по 30 июня будет проходить на базе Рижского технического университета, куда смогут обратиться до 70 представителей компаний. Тем не менее простой тумбочкой, где можно взять денег, EIB не будет – «сотрудничество будет осуществляться с перевесом нематериальных вложений — содействуя обмену профессиональными знаниями...»

В проекте, вынесенном министром экономики Викторсом Валайнисом (Союз «зеленых» и крестьян) записано также, что ведомство отчитается за проделанную работу до 31.12.2027 — т.е., уже при совсем новом Сейме и правительстве.