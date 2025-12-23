Фермеры пока не ощущают никакой пользы от подписанного в мае меморандума о снижении цен на продукты питания и, скорее всего, так и не ощутят её, заявил в интервью агентству LETA председатель правления общества «Крестьянский Сейм» Юрис Лаздиньш.

«Моё личное мнение очень простое — только «груды навоза» могут изменить ситуацию в розничной торговле. Когда-то так было в Эстонии, они решили этот вопрос, и рынок там упорядочился. А сейчас в Латвии ситуация такова, что крупнейшие торговые сети не имеют национальной принадлежности, следовательно, у них нет мотивации поддерживать местного производителя. Зачем? Им это не интересно», — сказал Лаздиньш.

Он отметил, что отношение торговцев к местной продукции крайне негативное, и в этом году это проявилось особенно сильно. Ряд производителей овощей не получили продление контрактов, договоры были расторгнуты, а местная продукция заменена на продукцию из Литвы или других стран Европейского союза.

Как положительный сигнал Лаздиньш оценил наложенный Советом по конкуренции штраф на «Maxima Latvija».

«Это хорошо, потому что означает, что государственные учреждения следят за тем, что происходит в сфере розничной торговли. Конечно, суд разберётся, обоснован ли этот штраф, но позитивно уже то, что за отраслью осуществляется надзор. Анализ Совета по конкуренции также показал, что наценки в рознице гораздо выше и исчисляются двумя нулями. При этом фермер и производитель сырья от этого ничего не получает. Значит, разница оседает где-то в другом месте», — пояснил Лаздиньш.

Он также не исключил, что санкции против крупных торговых сетей могут продолжиться.

«Что мне непонятно — почему вот уже почти два года ведутся дискуссии с розничными сетями, но результата нет. На самом деле результат стал хуже, чем раньше. Думаю, что в какой-то момент перемены наступят, вопрос лишь в том, произойдут ли они по инициативе самих фермеров или через государственные санкции. Какой путь будет быстрее и эффективнее — мы не знаем», — резюмировал Лаздиньш.

Он добавил, что проблема не только в отношении владельцев магазинов, но и в людях, которые управляют закупками в этих сетях, потому что они не работают с целью продвижения местной продукции.

На вопрос, есть ли у его идеи, что «изменить ситуацию могут только груды навоза», и другие сторонники, Лаздиньш ответил: если бы это было организовано, многие присоединились бы.

«Нам уже нечего терять — если торговые сети выбрасывают местных производителей, то что нам ещё делать? Наверное, мы выразим свою позицию. И в этом году в овощной отрасли очень много продукции осталось в поле только потому, что сети сократили закупки, цены диктовались неадекватно низкие. При таких ценах овощевод понимает, что ему невыгодно даже приближаться к урожаю — выгоднее оставить его в поле, чем собирать и пытаться реализовать в сетях, ведь это принесёт только убытки. Так что, что нам терять дальше?» — сказал Лаздиньш.

Как уже сообщалось, в мае был подписан меморандум о снижении цен на продукты. Его подписали министр экономики, Латвийская ассоциация торговцев продуктами питания, Латвийская торгово-промышленная палата, Латвийский центральный союз молочников, Федерация пищевой промышленности Латвии, Совет сотрудничества сельскохозяйственных организаций, общество «Крестьянский Сейм» и другие партнёры. Меморандум предусматривает введение корзины продуктов по низким ценам, инструмента для сравнения цен, а также содействие увеличению доли местных продуктов в магазинах.