Убытки растут: литовские фуры надолго застряли на штрафстоянках Беларуси 4 3384

Бизнес
Дата публикации: 23.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Убытки растут: литовские фуры надолго застряли на штрафстоянках Беларуси

После заявления премьера Литвы о том, что значительная часть задержанных Минском грузовиков уже освобождена и снова ездит в Беларусь, глава Национальной ассоциации автомобильных перевозчиков Linava возмутился: ни один грузовик со стоянок в Беларуси не был выпущен.

По словам Эрландаса Микенаса, Минск продолжает удерживать около 4 тысяч литовских грузовиков, и ни один из них не вернулся в Литву.

„Пусть премьер сначала спросит нас и примет план действий, которого мы ждём с самого начала кризиса, а не слушает сплетни, которые распространяет непонятно кто. Ни один грузовик, по нашим данным, не сдвинулся с площадок и не был освобожден“, — заявил Микенас во вторник агентству BNS.

Президент Linava говорит, что перевозчики всё еще собирают данные о том, сколько литовских тягачей и полуприцепов задержано Минском, хотя этим должны заниматься представители власти.

По данным Литовской таможни, опубликованным две недели назад, в Беларуси застряли 185 литовских фур и полуприцепов. Между тем ассоциация продолжает публично утверждать, что там остаются около 4 тысяч транспортных средств, из которых 1,25 тысячи — тягачи.

Международный союз автомобильного транспорта (IRU) по просьбе Linava две недели назад обратился к белорусским службам с просьбой разъяснить причины задержания грузовиков, указать их количество и местонахождение, но ответа до сих пор нет.

Между тем премьер Инга Ругинене во вторник уверяла, что многие задержанные Минском грузовики снова ездят в Беларусь.

„У нас есть информация, что немалая часть грузовиков уже продолжает работу и курсирует между Литвой и Беларусью“, — сказала во вторник журналистам в Сейме Ругинене.

„Осталась небольшая часть в Беларуси, мы работаем и над этим, решая ситуацию шаг за шагом“, — добавила премьер.

Напомним, что, несмотря на открытую границу, Минск не выпускает литовские грузовые транспортные средства из страны. Фуры направлены на специальные площадки, где за каждый грузовик или полуприцеп взимается плата в размере 120 евро в сутки, а спустя 4 месяцев стоянки Минск намерен их конфисковать.

#Литва #транспорт #таможня #экономика #Беларусь #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(4)
  • DJ
    Danik Jupiters
    27-го декабря

    Помню латыши выкабеливплись запрет фур России и Белоруссии через их территорию только транзитом, иначе конфискуют весь транспорт.. Походу батька взял идею ....

    1
    0
  • A
    Aleks
    24-го декабря

    Власть, похоже,везде одинакова-врут как дышат и о людях не думают совершенно... Кто то из Польши хорошо проплатил Правительству Литвы,чтобы угробить литовских перевозчиков,потому что другой причины я не вижу,чтобы правительство все изначально делало для того ,чтобы лишить литовцев работы,а весь бизнес отдать полякам. Это наказание литовцев за уничтоженный санаторный бизнес Латвии,похоже,потому как кто то постарался его уничтожить в стране,а в Литве он расцвел ... Депутаты и министры подрабатывают иногда,а то попробуй выживи на такую зарплату....😈👽

    6
    1
  • свп
    сила в правде
    23-го декабря

    Ну не батька ж запрещал ездить по дорогам литвы и латвии фурам с белорусскими номерами? Сами. Всё сами. Считаю маловато. нужно как-то еще выкобелиться. Чтоб уж наверняка.

    29
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    23-го декабря

    А Бацька - КРАСАВА, на пустом месте бабло делает! 120 евро в сутки умножить на 4000 машин и на 365 дней = 175 200 000 лимонов "выросли на пустом месте без всяких удобрений!

    34
    3
Читать все комментарии

