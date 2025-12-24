Из-за обострения отношений с Россией спрос на продукцию ее соседа неожиданно возрос.

Финско-норвежская оборонная компания Patria заключила крупнейший в своей истории контракт: немецкий парламент одобрил с опционом заказ на бронетранспортёры Patria 6x6 на сумму более двух миллиардов евро. Сделка включает поставку 876 машин в рамках европейского проекта CAVS.

Поставки начнутся в 2026 году, а полное производство будет развёрнуто в Германии к 2028 году. Большинство машин будет выпускаться на немецких заводах.

Почему Германия выбрала бронетехнику именно у Patria?

– У нас был подходящий продукт в нужное время. Это единственная машина с самой современной техникой, которая доступна на мировом рынке. К тому же она уже прошла испытания и используется на практике. Это не концепт и не прототип, а полноценная действующая машина, – объясняет исполнительный директор Patria Эса Рауталинко.

Рауталинко также отметил, что ключевыми факторами стали современность техники, отличное соотношение цены и производительности, а также участие немецкой промышленности в проекте. По его словам, контракт укрепляет доверие к финской технологии и повышает роль Финляндии как партнёра Германии в области оборонного сотрудничества.

Patria 6×6 в первую очередь предназначен для перевозки войск, но может быть сконфигурирован и для других целей. Базовая платформа может быть адаптирована для удовлетворения различных требований пользователя с помощью множества дополнительных функций, например, системы плавания, лебёдки, улучшенной броневой защиты и разнообразных систем вооружения.

Компоновка машины предусматривает размещение водителя и командира спереди, моторного отсека за водителем и заднего отсека для десанта и специального оборудования.

Шасси Patria 6×6 основано на конструкции и компонентах бронетранспортёра Patria AMV. Ожидаемый срок службы — более 30 лет.