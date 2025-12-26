Руководитель Латвийской ассоциации логистики Нормундс Круминьш в дискуссии на ТВ-24 напомнил, что транспортировка одной единицы груза дает казне 13-15 евро. В минувшем году через Латвию прошло 9,2 миллиона тонн грузов, а значит в бюджет поступило более 100 миллионов евро.

Несмотря на падение грузопотока, отрасль транзита еще может значительно "оживиться". Так, обратил внимание Н. Круминьш, пару недель назад Дональд Трамп принял в Белом доме президентов всех стран Центральной Азии - достигнута договоренность о поставках в США этими странами редкоземельных металлов.

"Если речь пойдет о миллионнах тонн, то вариантов транспортировки только два - или российские порты, или порты стран Балтии. И вот тут уже работа наших политиков - привлечь грузы для США именно в латвийские порты!" - сказал Н. Круминьш.