Грузы в США пойдут через Латвию? 2 18445

Бизнес
Дата публикации: 26.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Грузы в США пойдут через Латвию?

Глава Латвийской ассоциации логистики высказал прогноз.

Руководитель Латвийской ассоциации логистики Нормундс Круминьш в дискуссии на ТВ-24 напомнил, что транспортировка одной единицы груза дает казне 13-15 евро. В минувшем году через Латвию прошло 9,2 миллиона тонн грузов, а значит в бюджет поступило более 100 миллионов евро.

Несмотря на падение грузопотока, отрасль транзита еще может значительно "оживиться". Так, обратил внимание Н. Круминьш, пару недель назад Дональд Трамп принял в Белом доме президентов всех стран Центральной Азии - достигнута договоренность о поставках в США этими странами редкоземельных металлов.

"Если речь пойдет о миллионнах тонн, то вариантов транспортировки только два - или российские порты, или порты стран Балтии. И вот тут уже работа наших политиков - привлечь грузы для США именно в латвийские порты!" - сказал Н. Круминьш.

Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Оставить комментарий

(2)
  • DJ
    Danik Jupiters
    27-го декабря

    Достигнута договоренность о поставках в США этими странами редкоземельных металлов.😂😂😂 И вот тут уже работа наших политиков - привлечь грузы для США именно в латвийские порты это как?!😂😂😂

    41
    9
  • Д
    Дед
    26-го декабря

    Мы уже не разбираем жд с Россией? А с Россией уже договорились о транзите, а Россия уже согласна через Прибалтику везти, они же сами могут обеспечить транзит?

    97
    10

