Антимонопольный регулятор Италии AGCM оштрафовал авиакомпанию Ryanair за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Об этом сообщается на сайте AGCM.

Авиакомпания получила штраф в размере 255,7 миллиона евро за то, что с апреля 2023 года намеренно усложняла туристическим агентствам продажу своих билетов в сочетании с другими услугами.

По данным расследования, стратегия компании состояла из нескольких этапов: сначала ввели распознавание лиц для пользователей, покупавших через агентства, затем начали блокировать способы оплаты и массово удалять учетные записи онлайн-агентств.

В 2024 году Ryanair перешла к навязыванию партнерских соглашений, периодически блокируя агентствам возможность бронирования билетов. Злоупотребления продолжались как минимум до апреля 2025 года.

Антимонопольный орган установил, что действия Ryanair ослабили конкуренцию со стороны туристических агентств и в конечном итоге привели к снижению качества и сокращению ассортимента туристических услуг, доступных потребителям.

Ryanair контролирует 38-40% рынка международных пассажирских авиаперевозок в Италии.