Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Одна из стран ЕС оштрафовала Ryanair на четверть миллиарда евро 0 1607

Бизнес
Дата публикации: 27.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Одна из стран ЕС оштрафовала Ryanair на четверть миллиарда евро

Антимонопольный регулятор Италии AGCM оштрафовал авиакомпанию Ryanair за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Об этом сообщается на сайте AGCM.

Авиакомпания получила штраф в размере 255,7 миллиона евро за то, что с апреля 2023 года намеренно усложняла туристическим агентствам продажу своих билетов в сочетании с другими услугами.

По данным расследования, стратегия компании состояла из нескольких этапов: сначала ввели распознавание лиц для пользователей, покупавших через агентства, затем начали блокировать способы оплаты и массово удалять учетные записи онлайн-агентств.

В 2024 году Ryanair перешла к навязыванию партнерских соглашений, периодически блокируя агентствам возможность бронирования билетов. Злоупотребления продолжались как минимум до апреля 2025 года.

Антимонопольный орган установил, что действия Ryanair ослабили конкуренцию со стороны туристических агентств и в конечном итоге привели к снижению качества и сокращению ассортимента туристических услуг, доступных потребителям.

Ryanair контролирует 38-40% рынка международных пассажирских авиаперевозок в Италии.

Читайте нас также:
#Италия #рынок #конкуренция #Ryanair
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
7
0
0
4
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: ВВП увеличивается благодаря политике республиканцев. Иконка видео
Изображение к статье: Старинный Цюрих по-прежнему рай для богачей. Иконка видео
Изображение к статье: В шоурумах ВАЗа смотреть, в общем, не на что. Иконка видео
Изображение к статье: Воротилы лондонского Сити охотно взялись за торговлю биткойнами. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: По поводу транзита белорусских удобрений Латвия и Польша будут заодно с Литвой - Науседа
В мире
Изображение к статье: Такая закуска не потеряется на столе: блогер рассказала, как красиво подать шпроты на Новый год
Еда и рецепты
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео